Китай сделал шаг к колонизации Луны и Марса, создав соответствующую спутниковую сеть навигации и связи

Китай завершил развёртывание спутниковой сети навигации и связи в пространстве от Земли до дальней орбиты вокруг Луны. Это означает, что внутри огромного пространства вокруг Земли и Луны может быть обеспечено безопасное и точное перемещение космических аппаратов, а также станет доступной навигация по поверхности Луны. Подобная возможность открывает путь для первых практических шагов в сторону колонизации Луны и Марса, что трудно переоценить.

Cislunar — пространство между Землёй и Луной, включая их орбиты, — в ближайшие десятилетия должно стать самым оживлённым местом Солнечной системы. Для гражданских и военных операций в этом пространстве создаются как новые ракетные двигатели, которые должны позволять быстро менять орбиты и обеспечивать длительное движение с ускорением без оглядки на ограниченные запасы топлива, так и собственная система связи и навигации. И если с двигателями всё непросто, то навигация и связь уже фактически работают, пусть и в ограниченном режиме.

Китайская спутниковая сеть «сислунной» навигации и связи опирается на три спутника: DRO-L, DRO-B и DRO-A. Аббревиатура DRO означает «дальняя ретроградная орбита» вокруг Луны, по которой спутники могут двигаться с экономией топлива. От Земли спутники DRO-B и DRO-A удаляются на 310–450 тыс. км. Спутник DRO-L выведен на околоземную полярную орбиту высотой 500 км. Все три спутника создают треугольник, с опорой на сигналы которого (и атомные часы на каждом аппарате) можно осуществлять навигацию в огромном пространстве.

Следует отметить, что запуск в космос спутников DRO-B и DRO-A сопровождался аварией. Из строя вышла разгонная ступень ракеты «Чанчжэн-2C», которая не смогла доставить аппараты на заданную траекторию. Более того, после отделения оба спутника начали неконтролируемо вращаться с частотой 1,8 об/с. Центробежная сила едва не уничтожила солнечные панели, изогнув их под немыслимыми углами.

К чести китайских специалистов, им в течение первых суток удалось стабилизировать полёт спутников. На свои целевые орбиты оба аппарата добирались с помощью двигателей коррекции орбиты. Для экономии топлива каждый запуск двигателей рассчитывался с учётом гравитационного импульса от Луны. Запущенные в марте 2024 года спутники пять месяцев добирались до места назначения и сделали это к концу августа.

На днях китайские СМИ сообщили, что система связи и навигации в окололунном пространстве начала свою работу. Теперь для точной навигации спутникам достаточно двух часов обмена сигналами, тогда как раньше на это уходило двое суток с привлечением земных наблюдателей.

«Раньше мы говорили о том, что хотим достичь звёзд, — поясняют создатели сети. — Сейчас мы фактически строим порт в дальний космос. Эта сеть из трёх спутников действует как "маяк" в окололунном пространстве, который может служить ориентиром для будущих лунных баз и даже служить каналом передачи данных для марсианских миссий».