Космонавт Овчинин передал командование МКС японскому астронавту Ониси

18 апреля 2025 года космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин перед возвращением на Землю передал управление над МКС японскому коллеге — астронавту JAXA Такуе Ониси (Takuya Onishi). Ониси станет командиром станции на следующие шесть месяцев, что означает формальное завершение 72-й экспедиции на МКС и начало 73-й. Сам Овчинин, Иван Вагнер и Дон Петтит из NASA сегодня перейдут на корабль «Союз» и завтра вернутся на Землю.

Во время передачи японскому астронавту ключей от МКС Алексей Овечкин напутствовал коллегу словами: «Береги станцию, это наше всё». «Большое спасибо, Алексей, — ответил Ониши. — Для меня большая честь принять командование МКС, и я необычно чувствую себя, принимая от вас командование». Церемония завершилась объятиями под аплодисменты команды.

Овчинин, Вагнер и астронавт NASA Дон Петтит на корабле «Союз МС-27» должны отстыковаться от МКС 20 апреля в 00:57 по московскому времени. Приземление ожидается в степях Казахстана уже в 04:20 мск. Троица прибыла на МКС на борту российского космического корабля «Союз» 11 сентября 2024 года. Они вошли в состав 72-й по счёту экспедиции на космическую станцию.

Такуе Ониси прибыл на МКС в составе экипажа SpaceX Crew-10 16 марта 2025 года. Для него космическая вахта только началась.