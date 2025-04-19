Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов

На днях представитель правительства Багамских островов сообщил об отзыве ранее выданного разрешения на посадку первых ступеней ракет SpaceX Falcon 9 в прибрежных водах страны. Официальные причины такого решения пока не раскрываются.

По данным источников, возможным поводом для пересмотра соглашения могла стать недавняя нештатная ситуация — во время очередного испытательного запуска SpaceX непреднамеренно уничтожила корабль Starship, устроив огненное шоу в небе над Багамами. Хотя инцидент напрямую не связан с Falcon 9, он мог привлечь внимание властей к деятельности компании в регионе.

Посадки первых ступеней Falcon 9 на автоматические морские платформы у берегов архипелага позволяли SpaceX расширить спектр возможных траекторий запусков. Впервые такая посадка состоялась в феврале 2025 года, и с тех пор компания регулярно использовала этот район. За всё время инцидентов с посадкой ступеней или разгонных блоков зафиксировано не было.

Однако внезапный отзыв разрешения поставил эти операции под вопрос. Как сообщил директор по связям с общественностью Багамских островов Латре Рахминг (Latrae Rahming) в социальной сети X, «никаких дальнейших разрешений не будет выдано до тех пор, пока не будет проведена полная экологическая экспертиза».

Ранее власти Багам заявляли, что после успешной первой посадки ожидают до 19 подобных операций с использованием своих территориальных вод. Теперь же эти планы могут быть отменены или пересмотрены — будущее проекта остаётся неопределённым.