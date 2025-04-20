Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Корабль «Союз МС-26» с российскими космо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами и старейшим действующим астронавтом NASA вернулся на Землю

Космический корабль «Союз МС-26» доставил с Международной космической станции на Землю космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также астронавта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Дональда Петита (Donald Pettit). Посадка спускаемого аппарата состоялась в 04:20 мск в районе казахстанского города Жезказган.

Источник изображений: «Роскосмос» / Telegram

Источник изображений: «Роскосмос» / Telegram

Экипаж находился на орбитальной станции с 11 сентября 2024 года. После посадки к месту приземления спускаемого аппарата направились спасатели, которые помогли членам экипажа выбраться из капсулы. Любопытно, что посадка корабля состоялось в день, когда Дональду Петиту исполнилось 70 лет — он является самым возрастным действующим астронавтом NASA.

«Пробыв на комической станции семь месяцев, мы вернёмся на корабле «Союз», который приземлится в степях Казахстана. Когда наша капсула стукнется об эти пустынные равнины, я окажусь на противоположной стороне Земли, почти в 12 тыс. миль от дома. И всё же я буду дома», — написал Петит в соцсети X перед отправкой на Землю.

Источник изображений: «Роскосмос» / Telegram

Корабль «Союз МС-26» отстыковался от модуля «Рассвет» на МКС в 00:57 мск. Более чем через два часа после этого он осуществил сход с орбиты и начал плавное сближение с Землёй. За время нахождения на МКС экипаж корабля провёл множество научных экспериментов. Овчинин и Вагнер также провели выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 17 минут, в рамках которого осуществили установку рентгеновского спектрометра на внешнюю поверхность модуля «Звезда».

Для Овчинина и Петита нынешний полёт в космос стал четвёртым в карьере, для Вагнера — вторым. В общей сложности Овчинин пробыл в космосе 595 дней, Петит — 590 дней, а Вагнер — 416 дней. «Союз МС-26» стал 72-м российским кораблём семейства «Союз», стартовавшим к МКС с 2000 года, и 155-м кораблём, совершившим полёт с 1967 года.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сама большая структура во Вселенной оказалась больше и ближе к Земле, чем считалось
Космический аппарат MEV-1 впервые в истории отстыковался от спутника, которому 5 лет продлевал жизнь
Масса космического мусора на околоземной орбите превысила 6600 тонн
«Джеймс Уэбб» засёк признаки жизни на далёкой планете — но есть нюансы
В ядре Млечного Пути происходит что-то непонятное — в этом замешана новая форма тёмной материи, решили учёные
МТС протестируют прямое подключение обычных смартфонов к спутникам в России
Теги: союз мс-26, мкс, космос
союз мс-26, мкс, космос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сама большая структура во Вселенной оказалась больше и ближе к Земле, чем считалось
В WhatsApp появилась функция перевода сообщений в чатах и на каналах — есть поддержка русского языка
Космический аппарат MEV-1 впервые в истории отстыковался от спутника, которому 5 лет продлевал жизнь
Huawei запустила первый в мире 10-гигабитный интернет — фильм в 8K скачается за минуту
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Meta уже несколько лет пытается вернуть Facebook культурную ценность 20 мин.
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 22 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 23 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 23 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 19-04 17:34
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19-04 15:44
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям 19-04 13:06
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 19-04 12:39
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Adata представила первую в мире карту памяти SD 8.0 Express — до 1600 Мбайт/с 4 ч.
Sitronics Group: российским ИИ ЦОД нужны единые стандарты 8 ч.
«Элар» представила российские системы хранения на основе Blu-ray для ЦОД 8 ч.
Корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами и старейшим действующим астронавтом NASA вернулся на Землю 10 ч.
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 14 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 14 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 23 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 19-04 18:53
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде 19-04 17:40
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США 19-04 17:29