Корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами и старейшим действующим астронавтом NASA вернулся на Землю

Космический корабль «Союз МС-26» доставил с Международной космической станции на Землю космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также астронавта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Дональда Петита (Donald Pettit). Посадка спускаемого аппарата состоялась в 04:20 мск в районе казахстанского города Жезказган.

Экипаж находился на орбитальной станции с 11 сентября 2024 года. После посадки к месту приземления спускаемого аппарата направились спасатели, которые помогли членам экипажа выбраться из капсулы. Любопытно, что посадка корабля состоялось в день, когда Дональду Петиту исполнилось 70 лет — он является самым возрастным действующим астронавтом NASA.

«Пробыв на комической станции семь месяцев, мы вернёмся на корабле «Союз», который приземлится в степях Казахстана. Когда наша капсула стукнется об эти пустынные равнины, я окажусь на противоположной стороне Земли, почти в 12 тыс. миль от дома. И всё же я буду дома», — написал Петит в соцсети X перед отправкой на Землю.

Корабль «Союз МС-26» отстыковался от модуля «Рассвет» на МКС в 00:57 мск. Более чем через два часа после этого он осуществил сход с орбиты и начал плавное сближение с Землёй. За время нахождения на МКС экипаж корабля провёл множество научных экспериментов. Овчинин и Вагнер также провели выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 17 минут, в рамках которого осуществили установку рентгеновского спектрометра на внешнюю поверхность модуля «Звезда».

Для Овчинина и Петита нынешний полёт в космос стал четвёртым в карьере, для Вагнера — вторым. В общей сложности Овчинин пробыл в космосе 595 дней, Петит — 590 дней, а Вагнер — 416 дней. «Союз МС-26» стал 72-м российским кораблём семейства «Союз», стартовавшим к МКС с 2000 года, и 155-м кораблём, совершившим полёт с 1967 года.