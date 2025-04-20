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Huawei запустила первый в мире 10-гигабитный интернет — фильм в 8K скачается за минуту

Китайский IT-гигант Huawei и одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны China Unicom организовали и протестировали первую 10-гигабитную оптоволоконную широкополосную сеть передачи данных. Она была развёрнута в районе Сюнъань городского округа Баодин в провинции Хэбэй. В ходе тестирования удалось не только добиться скорости передачи данных выше 9800 Мбит/с, но также стабилизировать показатель задержек на отметке в 3 мс.

Источник изображений: mydrivers.com

Источник изображений: mydrivers.com

«В основе этого 10-гигабитного широкополосного канала находится ведущее в мире решение 50G PON. За счёт модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети пропускная способность для одного пользователя увеличится с традиционного гигабитного до 10-гигабитного уровня, и в это же время задержка в сети будет сжата до уровня миллисекунды», — говорится в сообщении на портале MyDrivers.

В ходе тестирования скорость загрузки на конечном пользовательском устройстве достигла 9 834 Мбит/с, тогда как скорость отправки данных составила 1008 Мбит/с. Такая скорость позволит скачать двухчасовой фильм в 8K всего за 72 секунды. При этом задержка в сети стабильно составляла 3 мс. Эти показатели существенно превышают текущий стандарт широкополосного доступа в интернет для потребительского рынка.

Источник изображений: mydrivers.com

Это достижение не только подтверждает зрелось технологии 50G PON, но и закладывает основу для будущих приложений с высокой пропускной способностью, включая трансляцию видео в формате 8K, облачные хранилища с возможностью загрузки данных на скорости до 10 Гбит/с, AR/VR и др. Ранее в этом месяце Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало уведомление, в котором были определены 168 пилотных проектов для развёртывания 10-гигабитных сетей передачи данных.

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Теги: huawei, china unicom, 10g
huawei, china unicom, 10g
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