«АвтоВАЗ» взял на работу поющего робота-тележку «Антонину»

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти появилось несколько экземпляров поющего робота-доставщика по имени «Антонина». Речь идёт о роботизированном автоматическом напольном транспорте (АНТ), который помогает сотрудникам создавать новые автомобили Lada, а также способствует поддержанию позитивного настроя в коллективе.

Об этом рассказали в официальном Telegram-канале «Ростеха». В сообщении сказано, что автоматические тележки снабдили яркой окраской, женским голосом и искусственным интеллектом. Получившийся роботизированный механизм назвали «Антониной» от аббревиатуры АНТ. Во время рабочего процесса «Антонины» без отрыва от производства поют песни. Их применяют для транспортировки различных деталей и инструментов между цехами.

«Такая нестандартная идея, конечно же, повысила эмоциональный фон работников. Туристы все фотографируют. Кстати, скоро "Антонины" будут не только петь, но и говорить друг с другом», — рассказал представитель АвтоВАЗа.