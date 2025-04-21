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Nothing рассекретила дизайн смартфона CMF Phone 2 Pro в преддверии анонса

Компания Nothing раскрыла дизайн смартфона CMF Phone 2 Pro, который будет представлен 28 апреля. В преддверии анонса компания опубликовала в своём аккаунте на платформе X короткий видеоролик с изображениями CMF Phone 2 Pro в двух цветах.

В целом дизайн новой модели продолжает линию предшественника CMF Phone 1, хотя изменений достаточно, чтобы говорить о заметном отличии внешнего облика CMF Phone 2 Pro, пишет Android Authority. Сменная задняя панель новинки выполнена в таком же ярко-оранжевом цвете, а в нижнем правом углу находится такой же, как у предшественника, крупный винт, называемый Accessory Point — он предполагает возможность крепления различных аксессуаров. С другой стороны, задние камеры смартфона разделены и не находятся на одном модуле, как у CMF Phone 1. В видеоролике демонстрируется модель CMF Phone 2 Pro с тремя задними камерами, однако на данный момент неизвестно, сколько камер будет у модели CMF Phone 2.

Задняя панель смартфона имеет двухцветную окраску, которая особенно заметна у версии белого цвета. Рядом с кнопкой питания, на левой боковой грани корпуса, видна ещё одна кнопка. Вполне возможно, это кнопка Essential Key для выполнения некоторых действий, связанных с приложением Essential Space, как у Nothing Phone (3a) и (3a) Pro.

Компания также сообщила, что подготовила ещё один сюрприз, касающийся дизайна CMF Phone 2 Pro, который будет раскрыт в ходе анонса новинки. Ранее было объявлено, что вместе со смартфоном будут представлены беспроводные наушники Buds 2a и Buds 2 Plus.

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Теги: nothing, смартфон
nothing, смартфон
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