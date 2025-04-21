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VK недополучила десятки миллиардов рублей с продажи My.Games, хотя со сделки прошло уже почти три года

Интернет-холдинг VK решил продать игровое подразделение My.Games ещё осенью 2022 года, однако до сих пор недополучил десятки миллиардов рублей по итогам совершённой тогда сделки.

Tempest Rising (источник изображения: Knights Peak)

Tempest Rising (источник изображения: Knights Peak)

Напомним, покупателем My.Games выступил основатель и управляющий партнёр венчурной компании Leta Capital Александр Чачава. Сумма соглашения составила $642 млн (37,24 млрд рублей по курсу ЦБ на тот момент).

Как подметили в издании CNews, в мартовском финансовом отчёте по результатам 2024 года VK увеличила резерв под ожидаемые кредитные убытки в отношении прочей (то есть не торговой) дебиторской задолженности на 38,15 млрд рублей.

Для сравнения: общий размер резерва VK под ожидаемые кредитные убытки по итогам 2024 года составил 46,65 млрд рублей, хотя ещё за 12 месяцев до этого был почти в восемь раз скромнее (5,9 млрд рублей).

Источник изображения: My.Games

Источник изображения: My.Games

В качестве причины столь значительного увеличения резерва VK назвала обновление прогноза погашения задолженности в рамках соглашения о продаже «дочерних организаций в 2022 году».

При этом за 2024 и 2023 годы VK получала прибыль от продажи дочерних компаний (3,7 млрд и 8,8 млрд рублей соответственно), поэтому можно предположить, что платежи по My.Games всё-таки на месте не стоят.

В заявлении CNews представители VK добавили, что, несмотря на создание дополнительных резервов, компания ожидает исполнения обязательств в полном объёме. Александр Чачава комментировать ситуацию отказался.

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Теги: my.games, vk
my.games, vk
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