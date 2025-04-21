Asus представила белоснежную GeForce RTX 5070 TX Gaming с бирюзовыми акцентами

Компания Asus представила видеокарту GeForce RTX 5070 в исполнении TX Gaming. Данный дизайн производитель ранее использовал для модели GeForce RTX 5060 Ti в уникальном исполнении Hatsune Miku Edition, отличавшейся оригинальной задней усиливающей пластиной.

Тем, кто не знаком с серией TX Gaming от Asus, стоит знать, что в её основе лежит дизайн видеокарт серии TUF Gaming. Карты TX Gaming выделяются уникальными цветовыми схемами. Например, в этом исполнении компания нередко выпускает продукты с аниме-тематикой. Однако для видеокарт NVIDIA поколения Blackwell компания решила использовать иной подход: дизайн TX Gaming стал уникальным для всех моделей серии RTX 50.

Толщина GeForce RTX 5070 TX Gaming составляет 2,5 слота расширения. Кожух и задняя пластина видеокарты выполнены в бело-серебристых тонах с бирюзовыми акцентами. Карта будет доступна в двух вариантах — с заводским разгоном GPU и без него. Для версии с разгоном заявлена частота графического процессора GB205 с 6144 ядрами CUDA до 2587 МГц.

В отличие от моделей TUF Gaming, оснащённых пятью видеовыходами, карты TX Gaming предлагают стандартный набор разъёмов: три DisplayPort и один HDMI.

В продаже Asus GeForce RTX 5070 TX Gaming пока не появилась. Однако новинка уже засветилась на китайском сайте производителя с полными техническими характеристиками. Отсутствие модели на глобальном сайте Asus может свидетельствовать о том, что видеокарта будет доступна исключительно на азиатских рынках.