Сегодня 21 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Asus представила белоснежную GeForce RTX...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представила белоснежную GeForce RTX 5070 TX Gaming с бирюзовыми акцентами

Компания Asus представила видеокарту GeForce RTX 5070 в исполнении TX Gaming. Данный дизайн производитель ранее использовал для модели GeForce RTX 5060 Ti в уникальном исполнении Hatsune Miku Edition, отличавшейся оригинальной задней усиливающей пластиной.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Тем, кто не знаком с серией TX Gaming от Asus, стоит знать, что в её основе лежит дизайн видеокарт серии TUF Gaming. Карты TX Gaming выделяются уникальными цветовыми схемами. Например, в этом исполнении компания нередко выпускает продукты с аниме-тематикой. Однако для видеокарт NVIDIA поколения Blackwell компания решила использовать иной подход: дизайн TX Gaming стал уникальным для всех моделей серии RTX 50.

Толщина GeForce RTX 5070 TX Gaming составляет 2,5 слота расширения. Кожух и задняя пластина видеокарты выполнены в бело-серебристых тонах с бирюзовыми акцентами. Карта будет доступна в двух вариантах — с заводским разгоном GPU и без него. Для версии с разгоном заявлена частота графического процессора GB205 с 6144 ядрами CUDA до 2587 МГц.

В отличие от моделей TUF Gaming, оснащённых пятью видеовыходами, карты TX Gaming предлагают стандартный набор разъёмов: три DisplayPort и один HDMI.

В продаже Asus GeForce RTX 5070 TX Gaming пока не появилась. Однако новинка уже засветилась на китайском сайте производителя с полными техническими характеристиками. Отсутствие модели на глобальном сайте Asus может свидетельствовать о том, что видеокарта будет доступна исключительно на азиатских рынках.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
GeForce RTX 5060 Ti увернулась от дефицита — видеокарты не смели с полок сразу после старта продаж
Видеокарты Asus GeForce RTX 5060 Ti в исполнениях TUF Gaming, Prime и Dual показались на изображениях
Nvidia до последнего скрывала от китайских клиентов, что ИИ-чипы H20 они больше не получат
Завышенная стоимость Radeon RX 9070 в рознице объясняется не только жадностью продавцов, но и скидками AMD
Nvidia, Oracle и союзники США настаивают на ослаблении ограничений на поставки ИИ-чипов Nvidia и не только
Теги: asus, geforce rtx 5070, видеокарта
asus, geforce rtx 5070, видеокарта
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тайваньцы предложили топить батареи электромобилей для лучшего охлаждения и ускорения зарядки
«К кибердемону Ктулху я готов не был»: новый геймплейный трейлер Doom: The Dark Ages впечатлил фанатов
Гендир Google DeepMind рассказал о будущем ИИ и появлении у него самосознания
Cyberpunk 2077 стала первой подтверждённой игрой для Switch 2 с поддержкой DLSS, но есть нюанс
Начался суд по принудительному разделению Google — это определит будущее интернета
Московский суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещённой информации 17 мин.
Опубликовано 25 минут геймплея футуристического шутера La Quimera от бывших разработчиков Metro — игру сравнивают с Killzone и Crysis 26 мин.
«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» анонсировали услугу по защите от вирусов-шифровальщиков 2 ч.
Arenadata приобрела у Orion soft СУБД Proxima DB и переименовала её в Arenadata Prosperity (ADP) 2 ч.
Исследование Honor: люди всё чаще прибегают к помощи ИИ, но скрывают это 2 ч.
Календарь релизов — 21–27 апреля: Tempest Rising, Clair Obscur: Expedition 33 и Steel Seed 3 ч.
В I квартале 2025 года количество масштабных IT-инцидентов в России выросло на четверть 3 ч.
R-Vision запускает линейку продуктов для цифровизации бизнеса 3 ч.
VK недополучила десятки миллиардов рублей с продажи My.Games, хотя со сделки прошло уже почти три года 3 ч.
Microsoft рассказала о пользе TPM, чтобы убедить пользователей перейти на Windows 11 4 ч.
Vivo представила смарт-часы Watch 5 с автономностью до 22 дней за $109 23 мин.
Logitech по-тихому подняла цены на величину до 25 % из-за американских пошлин 2 ч.
Asus представила белоснежную GeForce RTX 5070 TX Gaming с бирюзовыми акцентами 2 ч.
Intel рассказала, чем ангстремный техпроцесс 18A лучше Intel 3 2 ч.
Флагман Vivo X200s получил разогнанный Dimensity 9400 Plus и трио 50-Мп камер по цене от $575 3 ч.
Thermaltake выпустила доступные кулеры UX400 для процессоров с TDP до 240 Вт 4 ч.
В 2024 году дата-центры Apple потребили 2,5 ТВт∙ч «зелёного» электричества, но есть нюанс 5 ч.
Nothing рассекретила дизайн смартфона CMF Phone 2 Pro в преддверии анонса 5 ч.
«Голосовое протезирование с ИИ» превратит мозговые волны немых людей в беглую речь 5 ч.
Представлен флагманский камерофон Vivo X200 Ultra с 35-мм камерой и съёмным 200-мм объективом — от $890 6 ч.