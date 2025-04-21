Logitech по-тихому подняла цены на величину до 25 % из-за американских пошлин

Компания Logitech значительно увеличила цены на часть своей продукции — в некоторых случаях рост составил до 25 %. Причиной стали новые американские пошлины на товары, импортируемые из Китая. Повышение затронуло более половины ассортимента производителя, однако некоторые популярные устройства пока остались в цене без изменений.

Анализ цен провёл известный видеоблогер Кэмерон Доэрти (Cameron Dougherty). Он сообщил, что Logitech без официального объявления подняла цены более чем на половину своей продукции. В среднем рост составил 14 % и затронул как бюджетные модели, так и премиальные устройства.

Например, мышь MX Master 3S теперь стоит $119 вместо $99, а гоночный игровой руль Pro Racing Wheel подорожал сразу на $200 — до $1200. Изменения коснулись также и клавиатур: модель Pro X TKL теперь стоит $219 вместо прежних $199. Даже относительно недорогая клавиатура K400 Plus Wireless Touch подорожала на 25 % — с $27 до $34.

Эксперты предполагают, что подорожание связано не только с пошлинами, но и с общей экономической нестабильностью. Если тенденция сохранится, рынок компьютерной периферии может столкнуться с долгосрочным ростом цен, отмечает издание 9to5Mac.

Тем временем некоторые товары, такие как компьютерные мыши MX Ergo и G703, сохранили прежние цены. Эксперты советуют не откладывать покупку, поскольку повышение может затронуть и эти модели. Также отмечается, что, например, на Amazon пока ещё можно найти продукцию Logitech по более выгодным ценам.