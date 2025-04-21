Опубликовано 25 минут геймплея футуристического шутера La Quimera от бывших разработчиков Metro — игру сравнивают с Killzone и Crysis

Сюжетный футуристический шутер La Quimera от студии Reburn выходит уже на этой неделе, и прошедшее ранее в апреле закрытое бета-тестирование позволило рассмотреть игру поподробнее.

Напомним, закрытая «бета» La Quimera прошла 12−13 апреля и предлагала зачистить миссию из середины игры. Хотя с конца тестирования прошло уже больше недели, геймплей тестовой версии начал появляться на YouTube лишь сейчас.

Например, блогер ImZombie опубликовал 26-минутный ролик игрового процесса с прохождением миссии из бета-версии La Quimera (см. видео ниже) и обзором доступных настроек графики.

Демонстрацию устроил и ютубер Punish. Он справился с прохождением задания за 15 минут (см. запись на YouTube или в VK) и сравнил La Quimera с другими высокотехнологичными шутерами вроде Killzone и Crysis.

События La Quimera развернутся в латиноамериканском мегаполисе и густых джунглях образца 2064 года. Игрокам достанется роль солдата с настраиваемым экзоскелетом в борьбе против вражеских фракций.

Обещают смесь латиноамериканского фольклора и высокотехнологичного оружия, напряжённые перестрелки, личного боевого ИИ-помощника, возможность играть одному или в кооперативе на трёх человек. Русский язык не заявлен.

La Quimera поступит в продажу уже 25 апреля эксклюзивно для ПК (Steam) по цене $30. Игра станет первым проектом Reburn, основанной бывшими разработчиками Metro во главе с экс-директором 4A Games Дмитрием Лымарём.