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Vivo представила смарт-часы Watch 5 с автономностью до 22 дней за $109

Помимо смартфона X200 Ultra компания Vivo представила сегодня смарт-часы Watch 5. Новинка собрана в корпусе из нержавеющей стали и оснащена 1,43-дюймовым круглым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 466 × 466 пикселей. Для часов производитель предлагает различные пластиковые и кожаные ремешки.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Vivo Watch 5 работают под управлением операционной системы Blue OS 2.0, поддерживают более 100 различных спортивных режимов и даже предлагают профессиональные тренерские курсы. В дополнение к этому часы оснащены новой функцией AI Athletic Trainer с разнообразными беговыми программами, а также ИИ-мониторингом артериального давления, качества сна и сердечного ритма.

В отличие от модели Watch 3, выпускавшейся в версиях с eSIM и Bluetooth, модель Watch 5 доступна только в Bluetooth-варианте. Часы имеют водонепроницаемость 5 ATM, оснащены функциональной заводной коронкой и способны проработать до 22 дней без подзарядки при использовании функций мониторинга здоровья и ежедневных 60-минутных спортивных тренировок с включённым GPS.

При весе 32 грамма размеры смарт-часов Watch 5 составляют 45 × 45 × 11,4 мм. Устройство оснащено динамиком и микрофоном, поддерживает Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, GALILEO и Beidou, а также NFC-платежи.

Смарт-часы Watch 5 будут предлагаться в четырёх цветовых вариантах. Версия с пластиковым ремешком оценивается в 799 юаней ($109), за вариант с кожаным ремешком просят 999 юаней ($136). Смарт-часы уже доступны для предзаказа и поступят в продажу в Китае с 29 апреля.

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Теги: vivo, смарт-часы
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