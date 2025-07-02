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Обзор системного блока Bloody BD-PC CZ79C3: главное — настрой!
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Встречайте: системный блок Bloody BD-PC CZ79C3. «Кровавый» игровой бренд хорошо известен в России и на сегодняшний день предлагает любителям ПК-гейминга много интересной и эксклюзивной продукции: от мышей, клавиатур и мониторов до кресел, компьютерного железа и готовых сборок. Компьютер, о котором пойдет речь сегодня, оснащен дискретной видеокартой GeForce RTX 5080. К тому же в связке с графическим адаптером NVIDIA используются 20-ядерный центральный процессор Core i7-14700F и сразу 64 Гбайт DDR5-памяти. Сборка — мощная, спору нет. И без тестов понятно, что на сегодняшний день такая система отлично подойдет для современных ААА-игр в разных форматах, включая 4K-разрешение. Однако чем производительнее железо — тем более высокие требования предъявляются к прочим комплектующим. Ведь в свое распоряжение хочется заполучить не только быструю конфигурацию, но и тихий и холодный ПК. Давайте выясним, насколько удачно эти элементы сочетаются в Bloody BD-PC CZ79C3.
⇡#Технические характеристики и комплектация
Системный блок Bloody BD-PC CZ79C3 интересен еще вот чем: по сути, сборщик предлагает вам готовую конфигурацию из железа, продаваемого в обычных компьютерных магазинах страны. Естественно, большая часть комплектующих относится к игровой серии Bloody — речь идет про корпус, СЖО, вентиляторы, блок питания и даже твердотельный накопитель. Получается, за нас сделали всю основную работу, и если такая система стабильно работает и радует высоким FPS в играх — значит, она выполнена хорошо.
На сайте компании нет подробного описания разных модификаций Bloody BD-PC CZ79C3. На момент написания статьи в «Ситилинке» продавались следующие версии этого игрового ПК:
К нам в тестовую лабораторию приехал самый мощный вариант системника. Полностью перечень комплектующих выглядит так:
Из приведенного списка в отрытой продаже вы не найдете только корпус и твердотельный накопитель. В первом случае речь идет о модели, очень схожей с Bloody BD-CC111. И все же конструкция шасси устройств несколько различается. Плюс герой обзора лишен порта USB Type-C на I/O-панели корпуса.
Во втором случае речь идет о ряде твердотельных накопителей, появившихся в продаже в большом количестве еще в 2023 году. В таких устройствах, как Bloody BD-SS07T1T, используется контроллер Maxio MAP1602, а последовательные скорости достигают 7 Гбайт/с. Мы просто напомним, что Bloody выпускает большую серию игровых готовых ПК, и сотрудничество с ODM-производителями точно не будет лишним.
Что очень важно, производитель дает 3-летнюю гарантию на весь ПК. Из важных параметров укажу размеры корпуса — 427 × 280 × 410 мм.
В комплект с ПК входили:
Пожалуй, для полного счастья не хватает SATA-кабелей, поставлявшихся в комплекте с MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, — вдруг кто-то захочет установить в систему дополнительные накопители. На всякий случай не помешал бы и переходник с трех обычных 8-контактных разъемов на один 16-пиновый.
Ранее мы говорили, что бренд Bloody выпускает множество разнообразной геймерской периферии. Тестирование системного блока проводилось при помощи монитора Bloody MN272U, клавиатуры Bloody B282N, мыши Bloody W90 Max и гарнитуры Bloody G575. Интересный игровой сетап у нас получился.
⇡#Внешний вид и особенности конструкции
Игровая система собрана в корпусе-аквариуме — популярном форм-факторе, пришедшем на смену Midi-Tower и Full-Tower. Подобные устройства позволяют соблюсти баланс между эффектностью и эффективностью. Так, две боковые панели корпуса выполнены из тонированного закаленного стекла.
Говоря об эффектности, отметим поддержку ARGB-подсветки. В системе светятся вентиляторы корпуса и СЖО, а также водоблок Bloody BD-LC360ARGB1. Все провода подключены к единому хабу, а тот — к материнской плате. Соответственно, не составит труда настроить RGB-эффекты так, как вам будет угодно. Для этого установите приложение MSI Center. Отметим, что все вентиляторы и водоблок оснащены подсветкой в стиле «бесконечный туннель». Кроме того, у корпусных крыльчаток подсвечиваются боковые грани.
Отметим хорошее качество сборки Bloody BD-PC CZ79C3 — все кабели и провода аккуратно уложены.
Если говорить об эффективности, то стоит отметить большое количество вентиляторов, установленных в корпусе. Вместе с СЖО их число доходит до семи. Все «ветродуи» работают на выдув. Плюс в сборке используется видеокарта с трехвентиляторным кулером. Естественно, своей крыльчаткой оснащен и блок питания, однако он спрятан за заградительной стенкой и не влияет на распределение воздушных потоков в основной нише корпуса. При желании никто не помешает вам установить в систему еще три 120-мм «карлсона».
Корпус оснащен двумя пылевыми фильтрами — они расположены на верхней и нижней панелях. Возможности установить видеокарту вертикально нет. А еще вы можете укомплектовать сборку двумя 3,5-дюймовыми и двумя 2,5-дюймовыми запоминающими устройствами. Накопители крепятся к вертикальной раме корпуса.
За игровую производительность Bloody BD-PC CZ79C3 отвечает видеокарта MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS. Устройство оснащено крупным трехвентиляторным кулером. В его основе лежит массивный двухсекционный радиатор с четырьмя медными теплотрубками.
Функциональность сборки обеспечивают материнская плата, видеокарта и корпус. Обзор MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi выходил на нашем сайте. На I/O-панели размещены следующие интерфейсы:
Кажется, такую компоновку принято называть полным фаршем. Видеовыходы матплаты не пригодятся — центральный процессор все равно не имеет встроенной графики. А вот USB-портов здесь — хоть отбавляй. За проводное соединение в материнской плате отвечает контроллер Intel I226-V — максимальная пропускная способность канала составляет 2,5 Гбит/с. За беспроводную связь ответственен модуль Intel Wi-Fi 6E — а еще он поддерживает стандарт Bluetooth 5.3. Что нам нравится в MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, так это использование качественного звукового кодека Realtek ALC4080. А то производители взяли моду в устройствах стоимостью 20+ тысяч рублей — в системах для платформ AM5 и LGA1851 — использовать доисторический ALC897.
Справедливости ради отметим, что функциональность матплаты в Bloody BD-PC CZ79C3 раскрыта не полностью. К сожалению, корпус не оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C. На верхней панели выведены только два USB 3.2 Gen 1 A-типа и еще один USB 2.0. Там же расположены мини-джеки для подключения наушников и микрофона, а также кнопки включения и перезагрузки.
Что же до видеовыходов, то на I/O-панели MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS уместились три DisplayPort и один HDMI. С появлением серии GeForce RTX 50 был совершен апгрейд видеоинтерфейсов: на смену DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1 пришли стандарты DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1b, производительность которых в наивысшем режиме UHBR 20 достигает 20 Гбит/с на линию и 80 Гбит/с — при использовании всех четырех каналов.
С одной стороны, выбор MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi как основы Bloody BD-PC CZ79C3 вполне оправдан. Все же в системе установлен довольно «прожорливый» 20-ядерный Core i7-14700F — при разблокировке лимитов мощности его энергопотребление в некоторых ресурсоемких приложениях запросто доходит до 280-300 Вт. Следовательно, конвертер питания платы должен выдержать такую нагрузку. VRM-зона MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi состоит из 16 фаз с дополнительной парой фаз на AUX и графику. Она собрана на силовых каскадах ISL99390, управляемых ШИМ-контроллером Renesas RAA229132. Честных фаз в ней восемь (удвоители размещены на оборотной стороне платы), но и этого вполне хватит, чтобы обеспечить стабильным питанием старшие модификации Raptor Lake. Все просто: примененные силовые каскады рассчитаны на ток 90 А, что выливается в суммарную пиковую мощность конвертера питания на уровне 1440 А.
С другой стороны, функциональность набора логики Z790 используется не полностью. В сборке установлено сразу 64 Гбайт ОЗУ стандарта DDR5-6000. Существенно разогнать такой набор памяти для получения ощутимого прироста FPS в играх не выйдет. Надо было ставить комплекты объемом 32 или 48 Гбайт на подходящих для этого чипах. А еще в системе используется Core i7-14700F, который тоже не подвержен оверклокингу. Справедливо и то, что разгонять этот процессор нет никакого смысла — далее вы узнаете почему. Вот и выходит, что нет ничего зазорного в том, чтобы даже в топовых игровых сборках использовать матплаты на базе набора логики B760.
Единственный твердотельный накопитель установлен в основной слот материнской платы — он подключен напрямую к центральному процессору. При необходимости вы можете установить в систему еще три M.2 SSD — все порты поддерживают интерфейс PCI Express x4 4.0. А еще все посадочные места для накопителей оснащены алюминиевыми радиаторами.
Что касается блока питания, то в тестовом Bloody BD-PC CZ79C3 установлена 850-ваттная модель Bloody BD-PS850G. Устройство поддерживает стандарт 80 PLUS Gold и имеет полностью модульный кабель-менеджмент. Блок питания выдает честные 850 Вт по 12-вольтовой линии. В играх реальное энергопотребление системы достигает 500-600 Вт, поэтому здесь есть уверенный запас мощности.
⇡#Методика тестирования и ПО
Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.
Использовались следующие ресурсоемкие приложения:
Комплексные игровые бенчмарки:
Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):
Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD, WQHD и Ultra HD для формата 16:9, а также WUXGA и WQXGA — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:
Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
⇡#Нагрев, шум и производительность
Как мы уже выяснили, Bloody BD-PC CZ79C3 представляет собой классическую сборку из «магазинных» комплектующих. Поэтому вы можете рассчитывать, например, на полную функциональность BIOS материнской платы. Компьютер поставляется с минимумом настроек. В BIOS матплаты сняты ограничения по энергопотреблению центрального процессора и активирован XMP-профиль комплекта оперативной памяти. Прочих манипуляций с железом не проводилось. Тем не менее мы протестировали системный блок в трех режимах.
Начнем с ресурсоемких приложений, нагружающих центральный процессор и оперативную память.
Корпусные вентиляторы Bloody BD-PC CZ79C3 «молотят» со стандартной частотой ~1400 об/мин. Полагаю, пользователь разместит систему, собранную в корпусе-аквариуме, на столе рядом с собой. Шум ПК в простое, измеренный с расстояния 30 см, составляет 37 дБА. С одной стороны, работа системного блока хорошо заметна. С другой стороны, мы не назовем Bloody BD-PC CZ79C3 громким. В этом вопросе все индивидуально. В тестовой лаборатории такой ПК под боком работать не мешал ни днем, ни ночью.
В любом случае никто не мешает сделать Bloody BD-PC CZ79C3 заметно тише буквально двумя кликами мыши. Для этого достаточно настроить кривую частоты вращения корпусных вентиляторов в BIOS материнской платы. Уже при частоте ~1000 об/мин системный блок работает очень тихо, а при 600 об/мин его шум оказывается ниже фонового.
Уверены, еще при рассмотрении фотографий героя сегодняшнего обзора вы заметили одну весьма «пикантную» особенность этого ПК. Дело в том, что все вентиляторы корпуса, а также крыльчатки СЖО работают на выдув. Такая схема подключения «карлсонов» вполне имеет право на существование — однако корпус при этом должен быть оснащен несколькими панелями с перфорацией. У нас же две стороны из четырех, откуда можно тянуть прохладный воздух, собраны из глухих стеклянных панелей. «Водянке» придется несладко.
Собственно говоря, так и происходит. С отключенными лимитами мощности энергопотребление Core i7-14700F доходит до 300 Вт. С такой нагрузкой справится далеко не каждая необслуживаемая СЖО — и Bloody BD-LC360ARGB1 не стала исключением. Обратите внимание, что в режиме по умолчанию, когда все вентиляторы работают на выдув, центральный процессор перегревается — его температура доходит до 100 градусов Цельсия, а тактовая частота P- и E-ядер снижается с 5,3 и 4,2 ГГц до 5,0 и 4,1 ГГц соответственно. Системный блок в таком режиме работает шумно — не критично, но шумно.
Отдельной похвалы заслуживает MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi. Даже в таких суровых условиях конвертер питания материнской платы не нагревается выше 65 градусов Цельсия.
Сама Intel говорит, что подобные условия эксплуатации являются естественными для настольных чипов серии Core 14. Напомним, что в ассортименте процессорного гиганта есть модель Core i9-14900K, энергопотребление которой при отключенных лимитах PL1 и PL2 оказывается еще выше. И все же мы предприняли несколько попыток снизить нагрев компонентов Bloody BD-PC CZ79C3. Самая простая и очевидная — развернуть трио боковых вентиляторов на 180 градусов. Тогда они заработают на вдув. Как видите, такой способ не привел к положительному эффекту: «водянка» все равно не справляется с охлаждением Core i7-14700F с отключенными лимитами мощности. Надо настраивать сам центральный процессор.
Снизить температуру 20-ядерника Intel помогла небольшая настройка напряжения питания центрального процессора. На самом деле все очень просто. Так, в режиме Offset мы снизили напряжение ядер центрального процессора на 0,125 В и выставили ограничение для PL1 и PL2 на уровне 240 Вт. Эти изменения доступны напрямую в интерфейсе BIOS и не требуют сложных манипуляций. С такими настройками система стала работать стабильнее: температура чипа упала на 13-16 градусов Цельсия, но на 100 МГц увеличилась частота P- и E-ядер. При этом уровень шума ПК остался прежним, так как вентиляторы СЖО продолжали вращаться с максимальной частотой ~1650 об/мин.
Опыт показывает нам, что Bloody BDPC CZ79C3 способен работать как мощная, но тихая рабочая станция — достаточно ограничить энергопотребление CPU до 200 Вт и вручную отрегулировать кривую частоты вращения всех вентиляторов в BIOS. Это позволит точно настроить производительность и акустический комфорт системы под индивидуальные предпочтения.
Производительность Bloody BD-PC CZ79C3 оказалась высокой, но другого мы и не ожидали. Система отлично справляется со всеми задачами.
И все же Bloody BD-PC CZ79C3 — это в первую очередь игровой системный блок. Значит, в приоритете результаты, демонстрируемые сборкой в играх. Внутри системного блока установлена GeForce RTX 5080, энергопотребление которой превышает 350 Вт. Видеокарта не выдувает нагретый воздух за пределы корпуса, а потому серьезно влияет на нагрев прочих компонентов системы. Это наглядно показывают наши тесты.
Так, в режиме по умолчанию энергопотребление системы превышает 500 Вт. Сборка работает шумно — уже по-настоящему шумно, и для комфортного гейминга приходится надевать гарнитуру. С видеокартой все в порядке — MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS оснащена эффективным кулером. А вот центральный процессор греется заметно сильнее. Правда, на этот раз перегрева компонентов нет, но температура Core i7-14700F все равно высокая.
В играх разворот боковых корпусных вентиляторов дал свои плоды: видеокарта стала холоднее, процессор остудился сразу на 10-15 градусов Цельсия, вентиляторы видеокарты замедлились, а сама система стала тише. Вот такие показатели нам однозначно нравятся.
И их можно заметно улучшить! Про настройку ЦП мы уже обмолвились. Аппетиты MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS тоже несложно поумерить. Хватило одной простой вещи: снизить напряжение GPU до 1,0 В. В итоге температура графического процессора упала с 76 до 72 градусов Цельсия, а центрального процессора — с 89 до 71 градуса. При этом сборка стала работать заметно тише. Производительность в бенчмарках снизилась на символические 3 %. Играть в гарнитуре теперь нет никакой необходимости.
Как видите, Bloody BD-PC CZ79C3 хорошо поддается настройке и модернизации.
Вооружившись видеокартой класса GeForce RTX 5080, вы часто будете сталкиваться с эффектом процессорозависимости — особенно если играете в низких разрешениях и без трассировки лучей. Это хорошо демонстрирует сегодняшнее тестирование: с ростом разрешения отрыв от эталонной системы заметно увеличивается. В то же время мы видим, что Bloody BD-PC CZ79C3 демонстрирует отличный уровень быстродействия в разрешениях Full HD и WQHD. В первом случае во всех играх, за исключением Kingdom Come Deliverance II, Assassin’s Creed Shadows и Black Myth: Wukong, достигнут средний трехзначный FPS.
На наш скромный взгляд, идеальная «среда обитания» сборок с GeForce RTX 5080 — игры в разрешении WQHD. Здесь можно говорить об определенном запасе прочности, позволяющем либо играть с высокой кадровой частотой, либо получить комфортный FPS при использовании всех технологических новшеств видеокарты, а также о том, что будущие ААА-новинки точно запустятся с настройками, задуманными непосредственно разработчиками игр.
⇡#Выводы
Как ни банально это звучит, но GeForce RTX 5080 — это GeForce RTX 5080. Конфигурация Bloody BD-PC CZ79C3, оснащенная такой видеокартой, отлично подходит для современных игр с высокими системными требованиями. Сборка обладает отличным запасом прочности и долгое время не потребует модернизации.
Относительно недавно на нашем сайте вышли следующие статьи: «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё о настройке игрового ПК» и «Компьютер месяца, спецвыпуск: как собрать игровой ПК в корпусе-аквариуме» — в них показано, что большинство самосборных игровых систем требуют ручной настройки. И чем производительнее (а значит — горячее) сборка — тем больше времени этому процессу стоит уделить. Обзор системного блока Bloody BD-PC CZ79C3 — еще одно наглядное тому подтверждение. В этом ПК используются чипы, энергопотребление которых в сложных задачах превышает 300 Вт.
Кто покупает готовые сборки, ноутбуки, мини-ПК и моноблоки в качестве стационарной домашней системы? На наш взгляд, пользователи, которые не хотят тратить время и силы на выбор комплектующих и их последующую сборку. Вполне нормальная жизненная позиция, между прочим. Так вот, если вы присматриваетесь к Bloody BD-PC CZ79C3, важно понимать: из коробки это — мощная и производительная система, однако в стандартной конфигурации она может показаться достаточно горячей и шумной. Это обусловлено тем, что все компоненты сборки настроены на максимальную производительность без дополнительных ограничений. Сборщик уверен, что корпусные вентиляторы и организация воздушных потоков подобраны с учетом универсального сценария использования ПК, рассчитанного на работу при любых нагрузках. Его уверенность подкреплена 3-летней гарантией на системный блок. На наш взгляд, экспертам Bloody стоило самостоятельно настроить основные компоненты системы в сторону снижения их энергопотребления. Тем не менее, при желании, пользователь легко адаптирует конфигурацию под себя: снизит энергопотребление центрального процессора и видеокарты, а также настроит работу встроенных вентиляторов, что существенно уменьшит шум и нагрев основных компонентов системы — и превратит Bloody BD-PC CZ79C3 в сбалансированную и комфортную в повседневной работе сборку без потери производительности.
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