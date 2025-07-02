Обзор системного блока Bloody BD-PC CZ79C3: главное — настрой!

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Встречайте: системный блок Bloody BD-PC CZ79C3. «Кровавый» игровой бренд хорошо известен в России и на сегодняшний день предлагает любителям ПК-гейминга много интересной и эксклюзивной продукции: от мышей, клавиатур и мониторов до кресел, компьютерного железа и готовых сборок. Компьютер, о котором пойдет речь сегодня, оснащен дискретной видеокартой GeForce RTX 5080. К тому же в связке с графическим адаптером NVIDIA используются 20-ядерный центральный процессор Core i7-14700F и сразу 64 Гбайт DDR5-памяти. Сборка — мощная, спору нет. И без тестов понятно, что на сегодняшний день такая система отлично подойдет для современных ААА-игр в разных форматах, включая 4K-разрешение. Однако чем производительнее железо — тем более высокие требования предъявляются к прочим комплектующим. Ведь в свое распоряжение хочется заполучить не только быструю конфигурацию, но и тихий и холодный ПК. Давайте выясним, насколько удачно эти элементы сочетаются в Bloody BD-PC CZ79C3.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Системный блок Bloody BD-PC CZ79C3 интересен еще вот чем: по сути, сборщик предлагает вам готовую конфигурацию из железа, продаваемого в обычных компьютерных магазинах страны. Естественно, большая часть комплектующих относится к игровой серии Bloody — речь идет про корпус, СЖО, вентиляторы, блок питания и даже твердотельный накопитель. Получается, за нас сделали всю основную работу, и если такая система стабильно работает и радует высоким FPS в играх — значит, она выполнена хорошо.

На сайте компании нет подробного описания разных модификаций Bloody BD-PC CZ79C3. На момент написания статьи в «Ситилинке» продавались следующие версии этого игрового ПК:

BD-PC CZ79C3 2086022 (Core i7-13700KF, 32 Гбайт DDR5, 1 Тбайт SSD, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, Windows 11 Home) за 209 230 рублей;

BD-PC CZ79C3 2086027 (Core i7-13700KF, 64 Гбайт DDR5, 1 Тбайт SSD, GeForce RTX 5080, Windows 11 Home) за 250 140 рублей;

BD-PC CZ79C3 2086028 (Core i7-14700F, 64 Гбайт DDR5, 1 Тбайт SSD, GeForce RTX 5080, Windows 11 Home) за 254 370 рублей.

К нам в тестовую лабораторию приехал самый мощный вариант системника. Полностью перечень комплектующих выглядит так:

центральный процессор Intel Core i7-14700F (8+12 ядер и 28 потоков, 2,1 (5,4) ГГц, 33 Мбайт L3, LGA1700, OEM, без встроенной графики);

необслуживаемая СЖО Bloody BD-LC360ARGB1 (три секции, 120-мм вентиляторы);

материнская плата MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi;

оперативная память Kingston KF560C30-16 (4 × 16 Гбайт, DDR5-6000, 30-36-36-80);

твердотельный накопитель Bloody BD-SS07T1T (1 Тбайт, PCI Express 4.0 x4, Maxio MAP1602, 232-слойная TLC-память YMTC);

видеокарта MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS (16 Гбайт GDDR7, 2640 МГц, 30 Гбит/с);

блок питания Bloody BD-PS850G (850 Вт, 80 PLUS Gold);

четыре вентилятора Bloody BD-CF120ARGB5 (120 мм, 600-1600 об/мин, 4 пин, ARGB-подсветка);

OEM-корпус Bloody.

Из приведенного списка в отрытой продаже вы не найдете только корпус и твердотельный накопитель. В первом случае речь идет о модели, очень схожей с Bloody BD-CC111. И все же конструкция шасси устройств несколько различается. Плюс герой обзора лишен порта USB Type-C на I/O-панели корпуса.

Во втором случае речь идет о ряде твердотельных накопителей, появившихся в продаже в большом количестве еще в 2023 году. В таких устройствах, как Bloody BD-SS07T1T, используется контроллер Maxio MAP1602, а последовательные скорости достигают 7 Гбайт/с. Мы просто напомним, что Bloody выпускает большую серию игровых готовых ПК, и сотрудничество с ODM-производителями точно не будет лишним.

Что очень важно, производитель дает 3-летнюю гарантию на весь ПК. Из важных параметров укажу размеры корпуса — 427 × 280 × 410 мм.

В комплект с ПК входили:

кабели блока питания — некоторые из них пригодятся, если вы задумаете, например, установить в систему дополнительные запоминающие устройства;

антенны Wi-Fi материнской платы;

флешка с драйверами;

DVD с операционной системой Windows 11 Home (дисковода у системного блока нет, но здесь главное — цифровой ключ, указанный на упаковке диска);

наклейки, бумажная документация и промокод для «Мира танков»;

крепеж для накопителей форм-фактора M.2;

подпорка для видеокарты.

Пожалуй, для полного счастья не хватает SATA-кабелей, поставлявшихся в комплекте с MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, — вдруг кто-то захочет установить в систему дополнительные накопители. На всякий случай не помешал бы и переходник с трех обычных 8-контактных разъемов на один 16-пиновый.

Ранее мы говорили, что бренд Bloody выпускает множество разнообразной геймерской периферии. Тестирование системного блока проводилось при помощи монитора Bloody MN272U, клавиатуры Bloody B282N, мыши Bloody W90 Max и гарнитуры Bloody G575. Интересный игровой сетап у нас получился.

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Игровая система собрана в корпусе-аквариуме — популярном форм-факторе, пришедшем на смену Midi-Tower и Full-Tower. Подобные устройства позволяют соблюсти баланс между эффектностью и эффективностью. Так, две боковые панели корпуса выполнены из тонированного закаленного стекла.

Говоря об эффектности, отметим поддержку ARGB-подсветки. В системе светятся вентиляторы корпуса и СЖО, а также водоблок Bloody BD-LC360ARGB1. Все провода подключены к единому хабу, а тот — к материнской плате. Соответственно, не составит труда настроить RGB-эффекты так, как вам будет угодно. Для этого установите приложение MSI Center. Отметим, что все вентиляторы и водоблок оснащены подсветкой в стиле «бесконечный туннель». Кроме того, у корпусных крыльчаток подсвечиваются боковые грани.

Отметим хорошее качество сборки Bloody BD-PC CZ79C3 — все кабели и провода аккуратно уложены.

Если говорить об эффективности, то стоит отметить большое количество вентиляторов, установленных в корпусе. Вместе с СЖО их число доходит до семи. Все «ветродуи» работают на выдув. Плюс в сборке используется видеокарта с трехвентиляторным кулером. Естественно, своей крыльчаткой оснащен и блок питания, однако он спрятан за заградительной стенкой и не влияет на распределение воздушных потоков в основной нише корпуса. При желании никто не помешает вам установить в систему еще три 120-мм «карлсона».

Корпус оснащен двумя пылевыми фильтрами — они расположены на верхней и нижней панелях. Возможности установить видеокарту вертикально нет. А еще вы можете укомплектовать сборку двумя 3,5-дюймовыми и двумя 2,5-дюймовыми запоминающими устройствами. Накопители крепятся к вертикальной раме корпуса.

За игровую производительность Bloody BD-PC CZ79C3 отвечает видеокарта MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS. Устройство оснащено крупным трехвентиляторным кулером. В его основе лежит массивный двухсекционный радиатор с четырьмя медными теплотрубками.

Функциональность сборки обеспечивают материнская плата, видеокарта и корпус. Обзор MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi выходил на нашем сайте. На I/O-панели размещены следующие интерфейсы:

1 × DisplayPort 1.4;

1 × HDMI 2.1;

4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A;

4 × USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C;

1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C;

1 × RJ-45;

2 × антенные разъемы;

5 × аудиоразъемы типа мини-джек;

1 × S/PDIF-Out.

Кажется, такую компоновку принято называть полным фаршем. Видеовыходы матплаты не пригодятся — центральный процессор все равно не имеет встроенной графики. А вот USB-портов здесь — хоть отбавляй. За проводное соединение в материнской плате отвечает контроллер Intel I226-V — максимальная пропускная способность канала составляет 2,5 Гбит/с. За беспроводную связь ответственен модуль Intel Wi-Fi 6E — а еще он поддерживает стандарт Bluetooth 5.3. Что нам нравится в MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, так это использование качественного звукового кодека Realtek ALC4080. А то производители взяли моду в устройствах стоимостью 20+ тысяч рублей — в системах для платформ AM5 и LGA1851 — использовать доисторический ALC897.

Справедливости ради отметим, что функциональность матплаты в Bloody BD-PC CZ79C3 раскрыта не полностью. К сожалению, корпус не оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C. На верхней панели выведены только два USB 3.2 Gen 1 A-типа и еще один USB 2.0. Там же расположены мини-джеки для подключения наушников и микрофона, а также кнопки включения и перезагрузки.

Что же до видеовыходов, то на I/O-панели MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS уместились три DisplayPort и один HDMI. С появлением серии GeForce RTX 50 был совершен апгрейд видеоинтерфейсов: на смену DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1 пришли стандарты DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1b, производительность которых в наивысшем режиме UHBR 20 достигает 20 Гбит/с на линию и 80 Гбит/с — при использовании всех четырех каналов.

С одной стороны, выбор MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi как основы Bloody BD-PC CZ79C3 вполне оправдан. Все же в системе установлен довольно «прожорливый» 20-ядерный Core i7-14700F — при разблокировке лимитов мощности его энергопотребление в некоторых ресурсоемких приложениях запросто доходит до 280-300 Вт. Следовательно, конвертер питания платы должен выдержать такую нагрузку. VRM-зона MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi состоит из 16 фаз с дополнительной парой фаз на AUX и графику. Она собрана на силовых каскадах ISL99390, управляемых ШИМ-контроллером Renesas RAA229132. Честных фаз в ней восемь (удвоители размещены на оборотной стороне платы), но и этого вполне хватит, чтобы обеспечить стабильным питанием старшие модификации Raptor Lake. Все просто: примененные силовые каскады рассчитаны на ток 90 А, что выливается в суммарную пиковую мощность конвертера питания на уровне 1440 А.

С другой стороны, функциональность набора логики Z790 используется не полностью. В сборке установлено сразу 64 Гбайт ОЗУ стандарта DDR5-6000. Существенно разогнать такой набор памяти для получения ощутимого прироста FPS в играх не выйдет. Надо было ставить комплекты объемом 32 или 48 Гбайт на подходящих для этого чипах. А еще в системе используется Core i7-14700F, который тоже не подвержен оверклокингу. Справедливо и то, что разгонять этот процессор нет никакого смысла — далее вы узнаете почему. Вот и выходит, что нет ничего зазорного в том, чтобы даже в топовых игровых сборках использовать матплаты на базе набора логики B760.

Единственный твердотельный накопитель установлен в основной слот материнской платы — он подключен напрямую к центральному процессору. При необходимости вы можете установить в систему еще три M.2 SSD — все порты поддерживают интерфейс PCI Express x4 4.0. А еще все посадочные места для накопителей оснащены алюминиевыми радиаторами.

Что касается блока питания, то в тестовом Bloody BD-PC CZ79C3 установлена 850-ваттная модель Bloody BD-PS850G. Устройство поддерживает стандарт 80 PLUS Gold и имеет полностью модульный кабель-менеджмент. Блок питания выдает честные 850 Вт по 12-вольтовой линии. В играх реальное энергопотребление системы достигает 500-600 Вт, поэтому здесь есть уверенный запас мощности.

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, сёрфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD, WQHD и Ultra HD для формата 16:9, а также WUXGA и WQXGA — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

⇡#Нагрев, шум и производительность

Как мы уже выяснили, Bloody BD-PC CZ79C3 представляет собой классическую сборку из «магазинных» комплектующих. Поэтому вы можете рассчитывать, например, на полную функциональность BIOS материнской платы. Компьютер поставляется с минимумом настроек. В BIOS матплаты сняты ограничения по энергопотреблению центрального процессора и активирован XMP-профиль комплекта оперативной памяти. Прочих манипуляций с железом не проводилось. Тем не менее мы протестировали системный блок в трех режимах.

Начнем с ресурсоемких приложений, нагружающих центральный процессор и оперативную память.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере CINEBENCH R23) Режим работы по умолчанию Переустановка боковых корпусных вентиляторов Переустановка боковых корпусных вентиляторов + ручная настройка центрального процессора, корпусных вентиляторов и видеокарты Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 5,0/4,1 5,0/4,1 5,1/4,2 Температура ЦП, °C Максимальная 100 100 87 Средняя 99 99 83 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 42 42 42 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 247 254 229 Производительность, баллы (больше — лучше) 33057 33242 33950

Корпусные вентиляторы Bloody BD-PC CZ79C3 «молотят» со стандартной частотой ~1400 об/мин. Полагаю, пользователь разместит систему, собранную в корпусе-аквариуме, на столе рядом с собой. Шум ПК в простое, измеренный с расстояния 30 см, составляет 37 дБА. С одной стороны, работа системного блока хорошо заметна. С другой стороны, мы не назовем Bloody BD-PC CZ79C3 громким. В этом вопросе все индивидуально. В тестовой лаборатории такой ПК под боком работать не мешал ни днем, ни ночью.

В любом случае никто не мешает сделать Bloody BD-PC CZ79C3 заметно тише буквально двумя кликами мыши. Для этого достаточно настроить кривую частоты вращения корпусных вентиляторов в BIOS материнской платы. Уже при частоте ~1000 об/мин системный блок работает очень тихо, а при 600 об/мин его шум оказывается ниже фонового.

Уверены, еще при рассмотрении фотографий героя сегодняшнего обзора вы заметили одну весьма «пикантную» особенность этого ПК. Дело в том, что все вентиляторы корпуса, а также крыльчатки СЖО работают на выдув. Такая схема подключения «карлсонов» вполне имеет право на существование — однако корпус при этом должен быть оснащен несколькими панелями с перфорацией. У нас же две стороны из четырех, откуда можно тянуть прохладный воздух, собраны из глухих стеклянных панелей. «Водянке» придется несладко.

Собственно говоря, так и происходит. С отключенными лимитами мощности энергопотребление Core i7-14700F доходит до 300 Вт. С такой нагрузкой справится далеко не каждая необслуживаемая СЖО — и Bloody BD-LC360ARGB1 не стала исключением. Обратите внимание, что в режиме по умолчанию, когда все вентиляторы работают на выдув, центральный процессор перегревается — его температура доходит до 100 градусов Цельсия, а тактовая частота P- и E-ядер снижается с 5,3 и 4,2 ГГц до 5,0 и 4,1 ГГц соответственно. Системный блок в таком режиме работает шумно — не критично, но шумно.

Отдельной похвалы заслуживает MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi. Даже в таких суровых условиях конвертер питания материнской платы не нагревается выше 65 градусов Цельсия.

Сама Intel говорит, что подобные условия эксплуатации являются естественными для настольных чипов серии Core 14. Напомним, что в ассортименте процессорного гиганта есть модель Core i9-14900K, энергопотребление которой при отключенных лимитах PL1 и PL2 оказывается еще выше. И все же мы предприняли несколько попыток снизить нагрев компонентов Bloody BD-PC CZ79C3. Самая простая и очевидная — развернуть трио боковых вентиляторов на 180 градусов. Тогда они заработают на вдув. Как видите, такой способ не привел к положительному эффекту: «водянка» все равно не справляется с охлаждением Core i7-14700F с отключенными лимитами мощности. Надо настраивать сам центральный процессор.

Снизить температуру 20-ядерника Intel помогла небольшая настройка напряжения питания центрального процессора. На самом деле все очень просто. Так, в режиме Offset мы снизили напряжение ядер центрального процессора на 0,125 В и выставили ограничение для PL1 и PL2 на уровне 240 Вт. Эти изменения доступны напрямую в интерфейсе BIOS и не требуют сложных манипуляций. С такими настройками система стала работать стабильнее: температура чипа упала на 13-16 градусов Цельсия, но на 100 МГц увеличилась частота P- и E-ядер. При этом уровень шума ПК остался прежним, так как вентиляторы СЖО продолжали вращаться с максимальной частотой ~1650 об/мин.

Опыт показывает нам, что Bloody BDPC CZ79C3 способен работать как мощная, но тихая рабочая станция — достаточно ограничить энергопотребление CPU до 200 Вт и вручную отрегулировать кривую частоты вращения всех вентиляторов в BIOS. Это позволит точно настроить производительность и акустический комфорт системы под индивидуальные предпочтения.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 8975 Essentials, баллы 11230 Productivity, баллы 8703 Digital Content Creation, баллы 20072 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 273 WebXPRT 4, баллы 393 Быстродействие накопителя 3DMARK Storage, баллы 3816 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Все ядра, баллы 33057 Одно ядро, баллы 2106 Cinebench 2024 Все ядра, баллы 1944 Одно ядро, баллы 125 Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 216 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 10517115 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 14328 Два ядра, баллы 2288 Одно ядро, баллы 1156 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 8695 Steel Nomad, баллы 8377 Steel Nomad Light, баллы 35316 3DMARK Time Spy Общий балл 29878 Графика, баллы 31578 Центральный процессор, баллы 22896 3DMARK Fire Strike Общий балл 55304 Графика, баллы 71824 Физика, баллы 49500

Производительность Bloody BD-PC CZ79C3 оказалась высокой, но другого мы и не ожидали. Система отлично справляется со всеми задачами.

И все же Bloody BD-PC CZ79C3 — это в первую очередь игровой системный блок. Значит, в приоритете результаты, демонстрируемые сборкой в играх. Внутри системного блока установлена GeForce RTX 5080, энергопотребление которой превышает 350 Вт. Видеокарта не выдувает нагретый воздух за пределы корпуса, а потому серьезно влияет на нагрев прочих компонентов системы. Это наглядно показывают наши тесты.

Так, в режиме по умолчанию энергопотребление системы превышает 500 Вт. Сборка работает шумно — уже по-настоящему шумно, и для комфортного гейминга приходится надевать гарнитуру. С видеокартой все в порядке — MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS оснащена эффективным кулером. А вот центральный процессор греется заметно сильнее. Правда, на этот раз перегрева компонентов нет, но температура Core i7-14700F все равно высокая.

В играх разворот боковых корпусных вентиляторов дал свои плоды: видеокарта стала холоднее, процессор остудился сразу на 10-15 градусов Цельсия, вентиляторы видеокарты замедлились, а сама система стала тише. Вот такие показатели нам однозначно нравятся.

И их можно заметно улучшить! Про настройку ЦП мы уже обмолвились. Аппетиты MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS тоже несложно поумерить. Хватило одной простой вещи: снизить напряжение GPU до 1,0 В. В итоге температура графического процессора упала с 76 до 72 градусов Цельсия, а центрального процессора — с 89 до 71 градуса. При этом сборка стала работать заметно тише. Производительность в бенчмарках снизилась на символические 3 %. Играть в гарнитуре теперь нет никакой необходимости.

Как видите, Bloody BD-PC CZ79C3 хорошо поддается настройке и модернизации.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ПК Режим работы по умолчанию Переустановка боковых корпусных вентиляторов Переустановка боковых корпусных вентиляторов + ручная настройка центрального процессора, корпусных вентиляторов и видеокарты Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2640 МГц, 30 Гбит/с 2640 МГц, 30 Гбит/с 2900 МГц, 30 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2734 2738 2549 Реальная средняя частота памяти, МГц 2500 2500 2500 Уровень шума, дБА 43,3 42,1 40,4 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 352 352 328 146 132 114 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 76 74 72 78 76 74 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 89 79 71 100 85 77 Производительность 3DMARK Steel Nomad, баллы 8377 8391 8133 3DMARK Speed Way, баллы 8695 8700 8440

Вооружившись видеокартой класса GeForce RTX 5080, вы часто будете сталкиваться с эффектом процессорозависимости — особенно если играете в низких разрешениях и без трассировки лучей. Это хорошо демонстрирует сегодняшнее тестирование: с ростом разрешения отрыв от эталонной системы заметно увеличивается. В то же время мы видим, что Bloody BD-PC CZ79C3 демонстрирует отличный уровень быстродействия в разрешениях Full HD и WQHD. В первом случае во всех играх, за исключением Kingdom Come Deliverance II, Assassin’s Creed Shadows и Black Myth: Wukong, достигнут средний трехзначный FPS.

На наш скромный взгляд, идеальная «среда обитания» сборок с GeForce RTX 5080 — игры в разрешении WQHD. Здесь можно говорить об определенном запасе прочности, позволяющем либо играть с высокой кадровой частотой, либо получить комфортный FPS при использовании всех технологических новшеств видеокарты, а также о том, что будущие ААА-новинки точно запустятся с настройками, задуманными непосредственно разработчиками игр.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 463 200 362 189 207 108 PUBG: BATTLEGROUNDS 358 270 358 270 228 193 Dota 2 231 146 231 146 231 146 Baldur’s Gate III 148 100 145 100 124 84 The Witcher 3: Wild Hunt CE 157 108 128 97 67 57 Cyberpunk 2077 121 90 115 84 60 44 Alan Wake 2 144 101 103 75 60 44 A Plague Tale: Requiem 176 127 129 96 74 60 Red Dead Redemption 2 177 117 159 111 110 87 Kingdom Come Deliverance II 83 64 70 57 49 41 Assassin’s Creed Shadows 65 56 57 49 37 28 Black Myth: Wukong 70 60 55 47 37 32 Horizon Zero Dawn Remastered 163 113 148 100 105 73

Как ни банально это звучит, но GeForce RTX 5080 — это GeForce RTX 5080. Конфигурация Bloody BD-PC CZ79C3, оснащенная такой видеокартой, отлично подходит для современных игр с высокими системными требованиями. Сборка обладает отличным запасом прочности и долгое время не потребует модернизации.

Относительно недавно на нашем сайте вышли следующие статьи: «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё о настройке игрового ПК» и «Компьютер месяца, спецвыпуск: как собрать игровой ПК в корпусе-аквариуме» — в них показано, что большинство самосборных игровых систем требуют ручной настройки. И чем производительнее (а значит — горячее) сборка — тем больше времени этому процессу стоит уделить. Обзор системного блока Bloody BD-PC CZ79C3 — еще одно наглядное тому подтверждение. В этом ПК используются чипы, энергопотребление которых в сложных задачах превышает 300 Вт.

Кто покупает готовые сборки, ноутбуки, мини-ПК и моноблоки в качестве стационарной домашней системы? На наш взгляд, пользователи, которые не хотят тратить время и силы на выбор комплектующих и их последующую сборку. Вполне нормальная жизненная позиция, между прочим. Так вот, если вы присматриваетесь к Bloody BD-PC CZ79C3, важно понимать: из коробки это — мощная и производительная система, однако в стандартной конфигурации она может показаться достаточно горячей и шумной. Это обусловлено тем, что все компоненты сборки настроены на максимальную производительность без дополнительных ограничений. Сборщик уверен, что корпусные вентиляторы и организация воздушных потоков подобраны с учетом универсального сценария использования ПК, рассчитанного на работу при любых нагрузках. Его уверенность подкреплена 3-летней гарантией на системный блок. На наш взгляд, экспертам Bloody стоило самостоятельно настроить основные компоненты системы в сторону снижения их энергопотребления. Тем не менее, при желании, пользователь легко адаптирует конфигурацию под себя: снизит энергопотребление центрального процессора и видеокарты, а также настроит работу встроенных вентиляторов, что существенно уменьшит шум и нагрев основных компонентов системы — и превратит Bloody BD-PC CZ79C3 в сбалансированную и комфортную в повседневной работе сборку без потери производительности.

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