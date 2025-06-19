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Стала известна точная дата анонса Galaxy Z Fold 7 и других новинок Samsung

По словам заслуживающего доверия инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass), следующее мероприятие Samsung Unpacked состоится 9 июля в 10:00 по восточному поясному времени США (18:00 по московскому времени). Использование этого часового пояса в утечке, похоже, намекает, что местом проведения мероприятия станет Нью-Йорк.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

В этом году на летнем Unpacked Samsung представит складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, и новое поколение умных часов в составе Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra. Возможно, также будет анонсирован складной смартфон Galaxy Z Flip7 FE.

Ожидается очередная демонстрация прототипа первой в истории компании гарнитуры расширенной реальности под управлением Android XR, которая появится в продаже в октябре.

Предыдущее летнее мероприятие Samsung Unpacked состоялось 10 июля 2024 года в Париже. Компания на нём представила складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, а также своё первое умное кольцо Samsung Ring. Много внимания было уделено внедрению в носимые устройства компании искусственного интеллекта Galaxy AI.

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