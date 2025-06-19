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Telegram временно запретили в Малайзии за отказ сотрудничать с властями

Высокий суд Малайзии после рассмотрения иска Комиссии по коммуникациям и мультимедиа вынес временный запрет на работу мессенджера Telegram в стране. Претензии к платформе связаны с двумя Telegram-каналами, которые, как счёл регулятор, публиковали контент, нарушающий положения закона о связи и мультимедиа и способный «подорвать доверие к государственным институтам, а также повлиять на мир в обществе».

Источник изображения: Rubaitul Azad / Unsplash

Источник изображения: Rubaitul Azad / Unsplash

В ведомстве подчеркнули, что соцсети несут ответственность за публикуемый пользователями контент. «Это первый в своём роде иск, поданный против платформы социальных сетей, особенно с учётом того, что Telegram лицензирован сервисом приложений», — сказано в сообщении.

Министр связи и цифровых технологий Малайзии Фахми Фадзил (Fahmi Fadzil) в 2023 году заявлял о нежелании Telegram сотрудничать с ведомством. По его словам, министерство получило большое количество жалоб на неправомерное использование платформы, в том числе для совершения действий мошеннического характера, а также распространения порнографии и наркотиков.

Отметим, что за время существования Telegram попадал под блокировку в разных странах, в том числе за отказ от сотрудничества с властями и распространение запрещённого контента. К примеру, в мае этого года власти Вьетнама распорядились о блокировке Telegram местными провайдерами в связи с отказом мессенджера взаимодействовать с правительством для расследования правонарушений, которые совершают пользователи сервиса. По данным вьетнамской полиции, 68 % из 9,6 тыс. каналов и групп мессенджера в стране ведут незаконную деятельность, включая мошенничество, торговлю наркотиками и «случаи, предположительно, связанные с терроризмом».

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Теги: telegram, малайзия, мессенджер, коммуникации
telegram, малайзия, мессенджер, коммуникации
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