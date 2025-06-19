«Лаборатория Касперского» спасла от ликвидации свою компанию в Великобритании

«Лаборатория Касперского» не позволила запустить принудительную ликвидацию своей британской холдинговой структуры Kaspersky Labs Limited, после чего активы компании должны были отойти королевству. Процесс был остановлен, поскольку «Лаборатория Касперского» решила продолжить работу материнской компании.

Уведомление о возможной ликвидации Kaspersky Labs Limited поступило 4 марта из-за того, что компания не подала финансовую отчётность. Аналогичное уведомление поступило и в адрес британской Kaspersky Lab UK Limited. Там также было указано, что процесс ликвидации структуры завершится через два месяца после получения уведомления, а имущество и права компании будут переданы королевству.

Позднее «Лаборатория Касперского» передала регулятору обоснование причин, по которым оба юридических лица не должны быть исключены из реестра. В компании сообщили, что уведомление о возможной ликвидации упомянутых юридических лиц связано с тем, что в установленные сроки не удалось завершить аудит финансовой отчётности из-за смены аудитора. «Лаборатория Касперского» предъявила регулятору доказательства технической невозможности предоставить аудиторский финансовый отчёт в установленный срок, после чего процесс исключения из реестра так и не был инициирован.

Kaspersky Labs Limited является холдинговой компанией, контролирующей все международные структуры «Лаборатории Касперского». До недавнего времени в Великобритании также работал офис «Лаборатории Касперского», но в прошлом году компания объявила о намерении закрыть его, уволить всех сотрудников и переориентировать местный бизнес на партнёрский канал. Kaspersky Labs Limited продолжает работу, чтобы обеспечивать эффективную операционную деятельность на международных рынках.

В настоящее время «Лаборатория Касперского» работает в 200 странах и имеет 30 региональных офисов в 30 странах. По данным компании, её продуктами пользуются 200 тыс. организаций по всему миру, они установлены более чем на 1 млрд устройств. В общей сложности в компании работают 5,3 тыс. сотрудников, а глобальная выручка от продажи продуктов в 2024 году составила $822 млн (рост на 11 % по сравнению с прошлым годом). В России продажи за тот же период выросли на 17 % до 55,94 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась на 30 % до 7,4 млрд рублей.

С 2017 года США и Великобритания запретили ведомствам, отвечающим за национальную безопасность, использовать антивирусы «Лаборатории Касперского». Остальным государственным структурам была дана рекомендация отказаться от использования продуктов российской компании. В прошлом году в США был введён полный запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения «Лаборатории Касперского». В июне этого года под санкции западных стран попали топ-менеджеры компании.