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Учёные MIT научили 3D-принтеры печатать из стекла — и для этого не нужен жар печи

Учёные из лаборатории Линкольна в Массачусетском технологическом институте (MIT) разработали низкотемпературную технологию печати стеклянных изделий. Для этого они разработали особую композитную нить. Печать осуществляется фактически обычной головкой, через которую противопоказано пропускать раскалённое и вязкое стекло. Это даёт надежду, что технология может стать массовой, если в продаже появится новая чудо-нить.

Источник изображения: MIT

Источник изображения: MIT

Напечатанная модель из стеклянной нити не нуждается в отжиге. Единственное что придётся сделать для закрепления и очистки модели — это поместить её в ванну с маслом, разогретым до 250 °C. Исследователи говорят, что их нить состоит из «неорганического композитного стекла». Она основана на растворе силикатов с вкраплениями наночастиц.

Основной целью разработки было создание технологии печати широкого спектра промышленных стеклянных изделий, таких как высокотемпературные электронные компоненты и микропроточные системы. Но любители 3D-печати вряд ли откажутся взять эту технологию на вооружение, если она станет доступной. Модели из стекла — это красиво.

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Теги: 3d-печать, материалы, стекло
3d-печать, материалы, стекло
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