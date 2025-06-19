«Билайн» выходит на орбиту: оператор подключится к спутникам «российского Starlink»

Развитие наземной инфраструктуры связи не всегда возможно или целесообразно на обширных территориях, которых немало в нашей стране, но по мере развития технологий спутниковой связи даже самые отдалённые уголки планеты получают возможность покончить с изоляцией. «Билайн» и «Бюро 1440» намерены решить проблему за счёт низкоорбитальной группировки спутников последней из компаний.

Входящая в состав «ИКС Холдинга» российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» заключила с «Билайном» соглашение об установке терминалов спутниковой связи на более чем 440 наземных объектах инфраструктуры мобильного оператора в отдалённых регионах, где волоконно-оптические линии связи по тем или иным причинам не используются.

Спутниковая связь компенсирует наличие данного элемента наземной инфраструктуры, и по сути увеличит покрытие сетей «Билайна» в труднодоступных и удалённых районах. Как отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин, такой подход «даёт возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала». Компания «Бюро 1440» предоставит не только оборудование для спутниковой связи, но и соответствующие каналы передачи данных. Уже в следующем году начнётся тестирование проекта, полноценный запуск запланирован на 2027 год.