Сегодня 21 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации «Билайн» выходит на орбиту: оператор под...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Билайн» выходит на орбиту: оператор подключится к спутникам «российского Starlink»

Развитие наземной инфраструктуры связи не всегда возможно или целесообразно на обширных территориях, которых немало в нашей стране, но по мере развития технологий спутниковой связи даже самые отдалённые уголки планеты получают возможность покончить с изоляцией. «Билайн» и «Бюро 1440» намерены решить проблему за счёт низкоорбитальной группировки спутников последней из компаний.

Источник изображения:

Источник изображения: "ИКС Холдинг"

Входящая в состав «ИКС Холдинга» российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» заключила с «Билайном» соглашение об установке терминалов спутниковой связи на более чем 440 наземных объектах инфраструктуры мобильного оператора в отдалённых регионах, где волоконно-оптические линии связи по тем или иным причинам не используются.

Спутниковая связь компенсирует наличие данного элемента наземной инфраструктуры, и по сути увеличит покрытие сетей «Билайна» в труднодоступных и удалённых районах. Как отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин, такой подход «даёт возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала». Компания «Бюро 1440» предоставит не только оборудование для спутниковой связи, но и соответствующие каналы передачи данных. Уже в следующем году начнётся тестирование проекта, полноценный запуск запланирован на 2027 год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
За десять лет российский космос должен стать на треть частным — подписан нацпроект по космосу до 2036 года
Россия намерена запустить более 880 интернет-спутников до 2030 года
«Российский Starlink» получит статус нацпроекта
Антирекорд SpaceX: корабль Starship зрелищно взорвался, даже не оторвавшись от земли
Учёные нашли недостающую материю Вселенной — она всё время была на виду
Физики создали свет из ничего — но пока только на модели
Теги: билайн, бюро 1440, спутниковая связь, мобильная сеть
билайн, бюро 1440, спутниковая связь, мобильная сеть
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО
Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram должна быть убрана вся реклама, даже старая
В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9
Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Новая статья: The Alters — сам себе экипаж. Рецензия 5 ч.
Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire 7 ч.
Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь 8 ч.
Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome 8 ч.
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие 9 ч.
«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом 9 ч.
Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото 9 ч.
Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день 10 ч.
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования 11 ч.
Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok 11 ч.
Основатель SoftBank предложил создать в США хаб Crystal Land стоимостью $1 трлн для развития ИИ и роботов 4 ч.
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix 5 ч.
ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 обошёл решения Nvidia в тестах с DeepSeek R1 6 ч.
Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое 7 ч.
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac 7 ч.
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах 8 ч.
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7 8 ч.
Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году 10 ч.
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой 10 ч.
Meta совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов 11 ч.