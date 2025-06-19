ASRock представила «турбированную» видеокарту Radeon AI Pro R9700 Creator для профессионалов

Компания ASRock официально представила видеокарту Radeon AI Pro R9700 Creator. Новинку впервые показали на выставке Computex 2025 в прошлом месяце. Карта предназначена не для игр, а для профессионального использования в задачах, связанных с ИИ и 3D-графикой.

Карты серии ASRock Creator оснащены двухслотовыми системами охлаждения с вентиляторами центробежного типа, в народе именуемый «турбиной», испарительными камерами и поддержкой технологии 0dB Silent Cooling с которой вентилятор не вращается при низкой нагрузке. Собраны карты в металлических кожухах.

В основе Radeon AI Pro R9700 Creator лежит 4-нм графический чип Navi 48 с 64 исполнительными блоками (4096 ядер), 128 ИИ-ускорителями, 64 RT-ядрами и 32 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины. Для GPU заявлена «игровая» частота 2350 МГц и Boost-частота 2920 МГц. Карта оснащена интерфейсом PCIe 5.0. Производитель отмечает, что в системе охлаждения используется термопаста с фазовым переходом Honeywell PTM7950.

Дополнительное питание ускоритель получает через 12+4-контактный разъём 12V-2x6. Это вторая карта ASRock в серии Radeon 9000, оснащённая данным разъёмом. Ранее компания выпустила игровую модель Radeon RX 9070 XT Taichi с таким же коннектором. Разъём питания у Radeon AI Pro R9700 Creator расположен в задней части, что важно при установке ускорителя в серверные стойки формата 3U.

Длина карты составляет 271 мм, а высота — 111 мм. В набор её внешних разъёмов входят четыре DisplayPort 2.1a. В продаже карта появится в июле.