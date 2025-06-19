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Психологический хоррор s.p.l.i.t от автора Buckshot Roulette отправит раскрывать секреты аморальной суперструктуры — дата выхода и геймплейный трейлер

Независимый эстонский разработчик Майк Клубника (Mike Klubnika), прославившийся благодаря инди-хиту Buckshot Roulette (более 6 млн проданных копий), объявил дату выхода своей следующей игры — психологического хоррора s.p.l.i.t.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

События s.p.l.i.t развернутся в антураже антиутопии. Игрокам предстоит устроить разрушительную хакерскую атаку на некую «суперструктуру аморальной электроники», но сделать это не так-то легко.

«Немыслимые секреты и уязвимости глубоко спрятаны благодаря устаревшему коду и инженерным усилиям. Только тщательное планирование и непоколебимая выдержка помогут их раскрыть», — гласит описание игры.

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Пользователи будут взаимодействовать с компьютерным терминалом (запускать ПО, перемещаться по директориям, выполнять команды), а в перерывах смогут общаться с другими техническими специалистами в особом чате.

По словам разработчика, низкополигональная графика, индустриальный звуковой дизайн, неуютный нарратив и сложные головоломки создают «крайне атмосферный» опыт, в «котором ужас подбирается ближе с каждым ударом по клавише».

Как стало известно из нового геймплейного трейлера, s.p.l.i.t поступит в продажу для Steam (Windows, SteamOS, Linux) уже 24 июля. Судя по описанию в сервисе Valve, игра будет поддерживать только английский язык.

Обещают короткий (время прохождения не уточняется) психологический хоррор от первого лица, диегетический (то есть являющийся частью мира) и атмосферный интерфейс, а также оригинальный саундтрек.

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Теги: s.p.l.i.t., mike klubnika, хоррор
s.p.l.i.t., mike klubnika, хоррор
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