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«Газпром-Медиа» передумал запускать аудиосервис из-за нежелания конкурировать с «Яндексом» и VK

Холдинг «Газпром-Медиа» отказался от запуска музыкального сервиса «Шум». Об этом в беседе с журналистами на ПМЭФ-2025 рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Источник изображения: Eric Nopanen / unsplash.com

Источник изображения: Eric Nopanen / unsplash.com

«Отказались от этой идеи. Посчитали деньги, и надо вложить столько в маркетинг, что срок окупаемости уходит за пределы разумного», — приводит источник слова Жарова. Он также добавил, что в запуске сервиса «Шум» нет экономической целесообразности из-за конкуренции с VK и «Яндексом».

По данным «Яндекс Музыки», в прошлом году объём рынка подписных музыкальных стриминговых сервисов в России вырос более чем на 20 % год к году и составил 32 млрд рублей. Отчётность VK указывает на то, что средняя месячная аудитория сервиса «VK Музыка» в первом квартале нынешнего года составила 49 млн человек, включая 45 млн пользователей в России. При этом рост пользовательской базы год к году составил 19 %. Несмотря на это, «Яндекс» позиционирует «Яндекс Музыку» как крупнейший подписной музыкальный сервис в стране, у которого 28 млн подписчиков в месяц (такие сведения приведены в отчётности компании за первый квартал 2025 года).

О намерении запустить музыкальный сервис «Шум» холдинг «Газпром-Медиа» объявил в 2023 году. На платформе планировалось, в том числе, запустить подкасты, а сама она должна была появиться в рамках плана по развитию онлайн-кинотеатра Premier. Предполагалось, что сервис соберёт аудиоконтент и предоставит доступ к радиостанциям, различной музыке и подкастам в едином приложении онлайн-кинотеатра Premier.

Стриминг аудиоконтента заинтересовал «Газпром-Медиа» в 2022 году, вскоре после того, как из России ушёл сервис Spotify. Тогда Александр Жаров анонсировал скорый запуск платформы «Аудиоклуб», публичная бета-версия которого вышла в сентябре того же года. Однако уже к концу года разработка платформы остановилась. Отказ от реализации проекта в компании объяснили уходом с российского рынка западных мейджоров.

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Теги: premiere, музыкальный сервис, газпром-медиа, россия, рунет, медиаконтент
premiere, музыкальный сервис, газпром-медиа, россия, рунет, медиаконтент
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