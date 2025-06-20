Сегодня 21 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети С начала июня трафик Cloudflare в России...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

С начала июня трафик Cloudflare в России сократился на 30 % — Роскомнадзор говорит о «проблемах на их стороне»

С 10 июня российский трафик Cloudflare сократился в среднем примерно на 30 %, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cloudflare Radar. По словам экспертов, из-за недоступности сервиса сайты малого бизнеса, особенно интернет-магазины, могут потерять до 30 % трафика из-за ошибок подключения.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

В Роскомнадзоре назвали информацию о таком снижении объёмов трафика не соответствующей действительности, отметив, что «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров могли возникнуть из-за технических проблем на их стороне», и рекомендовали для обеспечения стабильной работы сервисов размещать информационные ресурсы на инфраструктуре отечественных провайдеров хостинга.

По оценкам экспертов, в Рунете более 40 % сайтов используют ресурсы компании Cloudflare, которая предоставляет услуги по ускорению работы веб-площадок, управлению доменными именами (DNS), оптимизации сетевого трафика и защите ресурсов, в частности, от DDoS-атак.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров сообщил, что Роскомнадзор с октября прошлого года блокирует расширение TLS ECH, включенное в Cloudflare по умолчанию. Так как эта технология шифрует метаданные подключения, РКН расценивает её как инструмент обхода блокировок запрещённых ресурсов.

Ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ «Спикател» Алексей Козлов добавил, что блокировки затрагивают не только CDN и DDoS-защиту, но и инфраструктурные сервисы (DNS-over-HTTPS, API-доступ, OCSP), что делает Cloudflare практически недоступным на территории страны.

В связи с тем, что Twitch, Kick, Spotify, OpenAI, Amazon, Faceit и другие используют Cloudflare, у них тоже могут наблюдаться проблемы с доступом, предупредил гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Хотя российские альтернативы Cloudflare предлагают широкий спектр сервисов, которые покрывают ключевые потребности — CDN, защиту от DDoS-атак, фильтрацию трафика, оптимизацию контента и интеграцию с популярными CMS, у них нет бесплатных тарифов с базовой защитой и ускорением, а также глобальной сети точек присутствия, поэтому полностью заменить всю линейку Cloudflare они пока не могут, говорит руководитель направления кибербезопасности «EdgeЦентр »Максим Большаков.

В Selectel отметили, что полная замена всей функциональности Cloudflare может потребовать подключения нескольких решений одновременно, что может усложнить переход. Кроме того, потребуется учитывать совместимость сервисов и возможный рост затрат.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскомнадзор опроверг сообщения о разблокировке Instagram✴ и YouTube в России
Треть российских блогеров ушла из замедленного YouTube за 12 месяцев
В работе Рунета снова произошёл масштабный сбой
Производитель гигантских ИИ-чипов Cerebras оказался втянут в скандал с криптомошенничеством
Входить в Facebook✴ можно будет с помощью ключей доступа
В МВД сообщили об изъятии более 1,5 млн сим-карт из незаконного оборота
Теги: cloudflare, рунет, роскомнадзор, веб-сервер, блокировки
cloudflare, рунет, роскомнадзор, веб-сервер, блокировки
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО
Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram должна быть убрана вся реклама, даже старая
В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9
Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Новая статья: The Alters — сам себе экипаж. Рецензия 5 ч.
Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire 7 ч.
Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь 8 ч.
Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome 8 ч.
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие 9 ч.
«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом 9 ч.
Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото 9 ч.
Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день 10 ч.
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования 11 ч.
Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok 11 ч.
Основатель SoftBank предложил создать в США хаб Crystal Land стоимостью $1 трлн для развития ИИ и роботов 4 ч.
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix 5 ч.
ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 обошёл решения Nvidia в тестах с DeepSeek R1 6 ч.
Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое 7 ч.
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac 7 ч.
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах 8 ч.
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7 8 ч.
Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году 10 ч.
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой 10 ч.
Meta совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов 11 ч.