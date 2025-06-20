С начала июня трафик Cloudflare в России сократился на 30 % — Роскомнадзор говорит о «проблемах на их стороне»

С 10 июня российский трафик Cloudflare сократился в среднем примерно на 30 %, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cloudflare Radar. По словам экспертов, из-за недоступности сервиса сайты малого бизнеса, особенно интернет-магазины, могут потерять до 30 % трафика из-за ошибок подключения.

В Роскомнадзоре назвали информацию о таком снижении объёмов трафика не соответствующей действительности, отметив, что «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров могли возникнуть из-за технических проблем на их стороне», и рекомендовали для обеспечения стабильной работы сервисов размещать информационные ресурсы на инфраструктуре отечественных провайдеров хостинга.

По оценкам экспертов, в Рунете более 40 % сайтов используют ресурсы компании Cloudflare, которая предоставляет услуги по ускорению работы веб-площадок, управлению доменными именами (DNS), оптимизации сетевого трафика и защите ресурсов, в частности, от DDoS-атак.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров сообщил, что Роскомнадзор с октября прошлого года блокирует расширение TLS ECH, включенное в Cloudflare по умолчанию. Так как эта технология шифрует метаданные подключения, РКН расценивает её как инструмент обхода блокировок запрещённых ресурсов.

Ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ «Спикател» Алексей Козлов добавил, что блокировки затрагивают не только CDN и DDoS-защиту, но и инфраструктурные сервисы (DNS-over-HTTPS, API-доступ, OCSP), что делает Cloudflare практически недоступным на территории страны.

В связи с тем, что Twitch, Kick, Spotify, OpenAI, Amazon, Faceit и другие используют Cloudflare, у них тоже могут наблюдаться проблемы с доступом, предупредил гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Хотя российские альтернативы Cloudflare предлагают широкий спектр сервисов, которые покрывают ключевые потребности — CDN, защиту от DDoS-атак, фильтрацию трафика, оптимизацию контента и интеграцию с популярными CMS, у них нет бесплатных тарифов с базовой защитой и ускорением, а также глобальной сети точек присутствия, поэтому полностью заменить всю линейку Cloudflare они пока не могут, говорит руководитель направления кибербезопасности «EdgeЦентр »Максим Большаков.

В Selectel отметили, что полная замена всей функциональности Cloudflare может потребовать подключения нескольких решений одновременно, что может усложнить переход. Кроме того, потребуется учитывать совместимость сервисов и возможный рост затрат.