Дурову разрешили ездить из Франции в Дубай, но только на две недели

Французские власти разрешили основателю Telegram Павлу Дурову покидать страну. Начиная с 10 июля, предприниматель сможет посещать Дубай, где находятся его родственники и офисы Telegram, но его поездки не должны длиться более 14 дней. В дополнение к этому Дуров должен будет предварительно уведомлять об отъезде из страны следственного судью.

Это решение было принято после рассмотрения ходатайства о снятии с Дурова судебного надзора, которое предприниматель подал месяц назад. В соответствии с действовавшими ранее мерами судебного контроля Дуров не имел права покидать территорию Франции. Он также был обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. По данным источника, «другие обязательства» судебного надзора остались неизменными. Адвокат предпринимателя Дэвид-Оливье Камински считает необоснованным и бессмысленным «поддержание столь сурового судебного надзора».

Напомним, во Франции Дуров находится под следствием по обвинению в недостаточной модерации контента в Telegram и уклонении от сотрудничества с властями. В августе прошлого года он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже и помещен под арест. Позднее предпринимателя отпустили под залог в €5 млн, но покидать страну было запрещено. Также отмечается, что французский суд не отпускал Дурова на «переговоры с инвестиционными фондами» в США и на «Форум свободы» в Осло. Бизнесмен ранее говорил, что до сих пор не понимает, в чём его обвиняют во Франции, поскольку выдвинутые против него обвинения считает абсурдными.