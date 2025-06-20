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Дизайн и некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7 раскрыты до анонса

Ожидается, что южнокорейская компания Samsung официально представит новый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 7 уже 9 июля. За несколько недель до этого события один из финских интернет-магазинов раскрыл данные о том, в каких цветовых вариантах и с каким объёмом внутреннего накопителя будет доступен аппарат. Вместе с этим в интернете появились рендеры, раскрывающие дизайн Galaxy Fold Z 7.

Источник изображений: androidheadlines.com

Источник изображений: androidheadlines.com

Как и модель текущего поколения, новый Galaxy Z Fold 7 будет доступен в версиях с накопителем на 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Первые два варианта будут поставляться в корпусах чёрного, серебристого и синего цветов. Старшая версия с накопителем на 1 Тбайт будет доступна в чёрном и синем цветах. В этих цветовых вариантах смартфон будет доступен в розничных сетях, но, вероятно, в своём фирменном интернет-магазине Samsung также предложит Galaxy Z Fold 7 в эксклюзивных вариантах оформления.

Источник изображений: androidheadlines.com
Источник изображений: androidheadlines.com
Источник изображений: androidheadlines.com

Вместе с раскрытием информации о цветовых вариантах корпуса и ёмкости накопителя в интернете появились рендеры смартфона в чёрном и синем цветах. Изображения Galaxy Z Fold 7 демонстрируют тонкий профиль. По слухам, в разложенном состоянии толщина корпуса смартфона составит от 3,9 мм до 4,5 мм. По данным источника, аппарат будет весить 215 г.

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Теги: galaxy z fold 7, samsung, смартфон
galaxy z fold 7, samsung, смартфон
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