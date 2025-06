Изображения несуразных накладных наушников Nothing Headphone (1) утекли в интернет

В Сеть утекли официальные изображения полноразмерных накладных наушников Nothing Headphone (1), которые будут представлены 1 июля вместе с флагманским смартфоном Nothing Phone (3) на мероприятии компании Nothing. Технические характеристики дебютных наушников компании Nothing пока неизвестны, но уже можно составить представление об их дизайне.

Как и ожидалось, Nothing Headphone (1) не будут следовать традиционному дизайну, принятому в индустрии наушников, отметил ресурс Notebookcheck. Компания привнесёт свою эстетическую идентичность в свои первые полноразмерные наушники. Рендеры демонстрируют прямоугольные чаши с выступающей прозрачной овальной частью корпуса, в которую, по всей видимости, встроены микрофоны для приёма звонков и активного шумоподавления. На прямоугольных основаниях видны две физические кнопки сбоку и несколько портов внизу.

Похоже, что амбушюры на другой стороне прямоугольного основания тоже овальные. Судя по всему, наушники Nothing (1) также можно будет подключать через 3,5-мм аудиоразъём.

Судя по изображениям, наушники Nothing (1) не имеют складной конструкции. Вместе с тем оголовье можно отрегулировать в соответствии с размером головы, как и в большинстве подобных гаджетов.

Согласно недавней утечке, стоимость Nothing (1) составит $309 в США, €299 в ЕС и £299 в Великобритании.