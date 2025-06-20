Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7 в чёрном и синем цветах предстал на рендерах

Согласно имеющимся данным, новый смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7 будет доступен в черном, сине-коричневом и кораллово-красном цветовых вариантах. Дополнительно вендор будет продавать на своём сайте аппарат в эксклюзивных цветовых вариантах, о которых пока ничего неизвестно. На этой неделе в интернете появились рендеры, раскрывающие дизайн Galaxy Z Flip 7.

По данным источника, Galaxy Z Flip 7 будет доступен в конфигурациях с внутренним накопителем на 256 Гбайт и 512 Гбайт. На это указывает информация о моделях, где нет никакого упоминания варианта с накопителем на 1 Тбайт.

Более доступный Galaxy Z Flip 7 FE будет поставляться с накопителем на 128 Гбайт или 256 Гбайт. Версия смартфона FE, по данным источника, будет выпускаться в чёрном и белом цветовых вариантах, но демонстрирующих такие варианты оформления корпуса изображений пока нет.

Новая информация не раскрывает данные об объёме оперативной памяти. Однако ранее в бенчмарке Geekbench аппарат Galaxy Z Flip 7 был замечен с 12 Гбайт оперативной памяти, а Galaxy Z Flip 7 FE — с 8 Гбайт ОЗУ. Отметим, что это были отдельные модели, поэтому не исключено, что Samsung представит больше вариантов.