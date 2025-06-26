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Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: еще раз в ту же реку
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Последний HUAWEI nova Y-серии (самой недорогой в ассортименте смартфонов бренда), с которым мы имели дело, – это HUAWEI nova Y72S, который в очередной раз подчеркнул статус представителей серии как, пожалуй, самых красивых смартфонов в бюджетной (и около того) ценовой категории. HUAWEI nova Y63 – это не просто его логичное продолжение, это во многом тот же смартфон. Но c более прочным корпусом и, как утверждает производитель, более емкой батареей. Может, есть еще какие-то нюансы?
Вот давайте и проверим.
⇡#Технические характеристики
⇡#Дизайн
Как и HUAWEI nova Y72S, nova Y63 оставляет отчасти двоякое впечатление своей внешностью. Сначала – минусы: тут весьма простые материалы (дешевый на вид и на ощупь пластик на спинке и по краям), корпус-верзила крупных габаритов и фронталка, спрятанная в вырезе, а не отверстии, как это сейчас принято.
При этом – эффектный окрас. Цвета вроде бы скучные, черный и серебристый, но в обоих вариантах корпус буквально сияет на солнце, красиво переливаясь и отражая свет.
Самый же привлекательный элемент – это, конечно, прямоугольный блок камер, тоже блестящий, словно хромированный. Он, как это обычно и бывает, выступает над корпусом, но решен подчеркнуто элегантно и, что важно, очень своеобразно – у nova Y63 есть свое лицо, пусть оно и раскрывается при взгляде на его спинку (такие вот гаджетные парадоксы).
Еще одна важная деталь – дополнительная клавиша («Кнопка X»). Она расположилась на левой грани и не несет какой-то специфической функции, специально для нее придуманной нагрузки.
Это универсальная кнопка, на нее можно вешать практически любые функции, вплоть до запуска конкретных приложений. Единственное, чем она «нагружена» раз и навсегда, – двойное ее нажатие активирует камеру.
Другие функциональные элементы вполне традиционны – отмечу только, что клавиша питания совмещена здесь со сканером отпечатков. Вполне ожидаемо для недорогого смартфона.
Что касается габаритов, то, повторюсь, HUAWEI nova Y63 – очень крупное устройство. Толщина корпуса составляет 8,9 мм, вес – 207 граммов. Визуальное изящество не подкрепляется изяществом форм. Это не слишком удобный в обращении смартфон.
В комплекте со смартфоном есть чехол – вполне базовый, из прозрачного силикона.
⇡#Программное обеспечение
HUAWEI nova Y63 работает под управлением операционной системы EMUI 14.2. Повторимся в очередной раз для порядка: это по факту надстройка над Android с открытым кодом, которая не поддерживает сервисы Google по умолчанию (в ней отсутствует, в частности, магазин приложений Google Play), но с софтом, написанным под Android, она работает без каких-либо ограничений. А «гугловские» приложения можно запустить после несложных операций (смартфон в этом научился помогать не только полунамеками), а сторонние программы, отсутствующие в фирменном магазине AppGallery, можно загрузить в виде apk-файлов.
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По пользовательскому опыту EMUI 14.2 предельно близка к привычному Android. Интерфейс чистый и приятный, в четырнадцатой версии появились свежие варианты обоев и стили отображения информации на заблокированном экране, панель «Интерактивный вид», обновилась функция SuperHub для быстрой переноски контента, новый экран управления параметрами конфиденциальности с расширенными же параметрами как таковыми. В памяти система занимает 14,5 Гбайт. Работает стабильно, но не слишком быстро – EMUI в целом легкая и простая программная среда, но нехватка мощности HUAWEI nova Y63 ощущается даже в мелочах, вроде небыстрого скроллинга и переключения экранов.
Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания на правой грани — это чувствительный емкостный сенсор, которому ожидаемо не хватает площади покрытия для безупречной работы, процент несрабатываний относительно высокий — но не могу сказать, что пользоваться из-за этого им не хочется, все в пределах разумного. Случаев, чтобы смартфон ненароком сам разблокировался в кармане (как это бывало с боковыми сканерами лет 6-7 назад), не было. Если же вам все же не нравится, как он работает, сканер можно продублировать с помощью системы распознавания лица на основе фронтальной камеры — это значительно менее надежный метод, но работает «фейсконтроль» намного более шустро.
⇡#Дисплей и звук
В HUAWEI nova Y63 установлен ЖК-дисплей с IPS-матрицей диагональю 6,75 дюйма и разрешением 1600 × 720 точек. Плотность пикселей – 260 ppi. Пикселизация заметна: HD-экран (с плотностью менее 300 точек на дюйм) на смартфоне дороже десяти тысяч рублей — это сегодня уже нонсенс.
При этом панель поддерживает повышенную частоту обновления – 90 Гц. В играх до этой частоты смартфон недотягивает, да и вообще уровень чуть ниже, чем у большинства конкурентов, работающих с частотой 120 Гц, но скроллинг ощущается значительно более плавным, чем на смартфонах с 60-герцевыми экранами (которых, видимо, скоро уже не станет совсем).
Измеренный максимальный уровень яркости (измерение проводится при неярком свете ламп накаливания) составляет 541 кд/м2 – как говорится, не хорошо (для ЖК-экрана), но и не ужасно. На солнце картинка на экране чуть бледнеет, но смартфон остается дееспособным. Отмечу только, что при автоматической настройке яркости есть тенденция к слишком низким значениями при пользовании гаджетом в помещении или в темное время суток, хочется переключиться на ручную регулировку. Уровень контрастности – 1272:1 (тоже средний показатель).
В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), масштаб, размер шрифтов, установить темный или светлый режим (в данном случае это несет исключительно декоративный смысл), выбрать режим электронной книги (изображение теплеет и становится монохромным). Можно и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычным» и «ярким») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.
По умолчанию экран HUAWEI nova Y63 работает в режиме яркой цветопередачи. В нем цветовое пространство приближено к стандарту DCI-P3, но все же заметно его уже и слегка смещено. Средний уровень гаммы в норме – 2,20, кривые стабильны. Цветовая температура сильно завышена – на уровне 8 300-8 400 К. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 5,04 при норме в 3.
В режиме обычной цветопередачи цветовое пространство оказывается приближено к стандарту sRGB. Гамма практически не меняется (2,20), температура же приближается к эталону, но не достигает его (температура остается на уровне 7 100 К при эталоне 6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker составляет уже 3,31. Неплохо, но мы привыкли, что у дисплеев за авторством Huawei цвета могут быть еще точнее.
В HUAWEI nova Y63 установлен монофонический динамик, мини-джека нет. Проводное подключение наушников возможно только через порт USB Type-C при использовании переходника, без проводов звук передается по Bluetooth версии 5.0. Благодаря платформе Qualcomm есть поддержка не только профиля LDAC, но и aptX. Звуковые возможности — не самая сильная сторона смартфона.
«Железо» и производительность
HUAWEI nova Y63 получил аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon 680 4G. Мне кажется, Huawei никогда не перестанет ставить на свои устройства этот чипсет. Пройдут года, сменятся эпохи, может, и человечество уже уступит место эволюционировавшим дельфинам, более приспособленным для жизни на почти полностью погрузившейся под воду планете, но и они будут пользоваться смартфонами Huawei на «шестьсот восьмидесятых».
Qualcomm Snapdragon 680 несет в себе четыре производительных ядра Kryo 265 Gold (модифицированные ARM Cortex-A73) с частотой 2,4 ГГц и четыре «экономных» Kryo 265 Silver (модифицированные ARM Cortex-A53) с частотой 1,8 ГГц в компании с графической подсистемой Adreno 610 (с поддержкой Vulkan 1.1). Платформа выполнена по условному 6-нанометровому технологическому процессу.
Как я уже писал выше, даже интерфейс у HUAWEI nova Y63 работает небыстро, но не могу сказать, что пользоваться смартфоном становится неприятно. Приходится терпеть небольшие паузы при открывании приложений и сталкиваться с общим состоянием некоторой… задумчивости. В играх смартфон проявляет себя ожидаемо – запустится более-менее любая (например, API Vulkan поддерживается), но не везде кадровая частота будет высокая, да и графические настройки придется поумерить.
Результаты синтетических тестов HUAWEI nova Y63
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У HUAWEI nova Y63 нет никаких проблем с троттлингом и перегревом — смартфон остается в меру теплым под нагрузкой, ресурсные тесты не выявляют сколько-нибудь значимого понижения частоты.
HUAWEI nova Y63 поставляется в Россию в двух версиях: с 4 либо 6 Гбайт оперативной памяти, накопитель – только на 128 Гбайт. Версия 4+128 Гбайт (при том что слота для карты памяти тут, конечно, нет, они тоже постепенно уходят в прошлое даже на бюджетных моделях, как и аналоговые аудиоразъемы) кажется пришельцем года так из 2020-го, для системы в наше время четырех гигабайт откровенно маловато. У нас на тесте побывала nova Y63 в версии 6+128 Гбайт.
⇡#Связь и беспроводные коммуникации
HUAWEI nova Y63 лишен 5G-модема, это все еще стандарт для смартфона низкой ценовой категории. LTE-модем при этом на месте. Скорость приемлемая (по субъективным ощущениям), все необходимые диапазоны поддерживаются, список есть в таблице характеристик.
Другие беспроводные соединения: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, а также навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.
Камера
В HUAWEI nova Y63 установлены две тыльные камеры: одна отвечает за съемку со стандартным фокусным расстоянием (и с «гибридным» двукратным зумом), вторая — за макросъемку.
Главная камера получила Quad Bayer-сенсор разрешением 50 мегапикселей, его модель и характеристики неизвестны. Объектив тут с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, светосилой ƒ/1,8 и с фазовым автофокусом; оптической стабилизации нет. Макрокамера стандартная: 2 мегапикселя, объектив неавтофокусный, светосилой ƒ/2,4.
Со стандартным фокусным расстоянием HUAWEI nova Y63 снимает своеобразно, скажем так. При дневном освещении отмечаем качественную цветопередачу, приличный динамический диапазон, но снимкам отчетливо не хватает детализации – картинка одновременно «перешарпленная» (есть видимое и очень значимое повышение контурной резкости). Порой получается эффект фотосъемки на пленочные мыльницы — с мягкой, немного нерезкой, слегка размытой картинкой. Ночью картинка шумная, но при этом камера остается рабочей – процент смаза не слишком высокий, с цветопередачей порядок, даже баланс светотени более-менее выдерживается (нет откровенных провалов в затененных участках или выраженных пересветов).
Двукратный зум реализован за счет кропа от изображения, сделанного с разрешением в 50 мегапикселей. И днем и ночью этот режим можно назвать условно рабочим, хотя то самое «дотягивание» картинки при помощи повышения контурной резкости здесь еще более бросается в глаза; также на снимках проявляются шумы, причем не обязательно ночью, днем фотографии тоже весьма шумные и не слишком резкие (ночью резкость падает ожидаемо сильнее). Баланс белого при этом не меняется, цветопередача нормальная.
Добавлю, что по умолчанию HUAWEI nova Y63 снимает в разрешении 12,5 мегапикселя, но можно активировать режим съемки с задействованием каждого субпикселя и получить 50-мегапиксельное изображение – без визуального выигрыша в детализации, но занимающее больше места на и так не самом объемном накопителе.
Ночной режим, как это принято у Huawei, работает усердно. Метод привычный – гаджет делает серию из снимков с различной экспозицией, объединяя их затем в один (и приводя изображение в окончательный вид при помощи постобработки). И, в отличие от большинства конкурентов, серия тут длинная – на съемку уходит до 4 секунд. Фотографии получаются более светлыми, с лучше проработанными тенями, но вот общая проблема с недостаточной резкостью никак не исправляется – также присутствует сочетание легкой замыленности при выраженно повышенной контурной резкости (звучит парадоксально, но это правда так – жирные контуры объектов не добавляют микрорезкости). Добавлю, что ночной режим активируется принудительно, а не включается автоматически при обычной съемке.
Макрокамера обычная – позволяет делать снимки очень крупным планом и с приличной резкостью, но двухмегапиксельной камере ожидаемо не хватает разрешения, а следовательно, и детализации.
Пример снимков с различными фильтрами
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В приложении камеры имеются фильтры, причем достаточно оригинальные. Есть, к примеру, вариант изменения изображения с созданием искусственного блика в углу фотографии или весьма эффективный по-своему ретрофильтр – и так в чем-то напоминающим результат работы пленочного фотоаппарата снимкам очень идет.
В HUAWEI nova Y63 предусмотрен портретный режим, но, внезапно, в нем доступна только ретушь! Нет даже искусственного размытия заднего плана – опция просто отсутствует. Удивительно, если учесть, что подобные вещи предлагают сегодня и аппараты за 5-10 тысяч рублей. Да и HUAWEI nova Y72S, почти точная копия Y63, тоже имел эту опцию. Фокусное расстояние тут одно, с ретушью смартфон справляется приемлемо.
Приложение камеры привычное: вполне интуитивнопонятная навигация, хороший набор функций, но очень неудобный механизм зуммирования при съемке видео. Есть «профессиональный» режим с ручными настройками, возможность снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеры («Двойной вид»), снимать условный «таймлапс» с рук.
Галерея снимков
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изображения (27)
Cмартфон умеет записывать видео с разрешением вплоть до Full HD с частотой, фиксированной на уровне 30 кадров в секунду. Есть цифровая стабилизация и возможность в одно касание переключать фокусные расстояния (стандартное или программный двукратный зум). Из особых возможностей съемки: одновременная фиксация на тыльную и фронтальную камеры и уже упомянутый «таймлапс» (здесь называется «Отрезок времени»). Качество изображения – довольно низкое: несмотря на Full HD-разрешение, картинка шумная, несколько пережатая, с недостаточным динамическим диапазоном.
Селфи-камера получила сенсор разрешением 8 мегапикселей и объектив светосилой ƒ/2,0. Автофокуса и вспышки нет. При этом на фронталку можно снимать с размытием заднего плана (удивительно, но факт: на тыльную — нельзя, а на фронтальную – пожалуйста) и ретушью. Размытие при этом осуществляется корректно, ретушь ненавязчива. Качество съемки – среднее.
⇡#Автономная работа и зарядка
HUAWEI nova Y63 получил батарею емкостью 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В). Интересно, что у Y72S та же батарея, тот же экран и та же аппаратная платформа, но держит заряд новый смартфон чуть лучше, чем прошлогодний, – может, стечение обстоятельств, может, доработка ПО, может, еще что-то, но при не самой серьезной нагрузке nova Y63 действительно может прожить без доступа к розетке пару дней.
В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi (с «динамической» частотой экрана), смартфон продержался почти 16 часов – для гаджета с жидкокристаллическим дисплеем результат весьма впечатляющий.
Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C (стандарта USB 2.0), но высокой скоростью заряда похвастать смартфон не может – поддерживаются адаптеры мощностью до 22,5 Вт. На полную зарядку встроенной батареи уйдет около двух часов.
⇡#Заключение
HUAWEI nova Y63 – еще один пример политики «переупаковки», к которой время от времени прибегает китайская компания. Вспомним, например, часы HUAWEI WATCH FIT SE, которые оказались просто перелицованными спустя три года первыми WATCH FIT. Здесь же можно говорить о повторном выпуске модели nova Y72S, вышедшей только полгода назад. Впрочем, некоторые изменения у Y63 все же имеются: тут меньше оперативной памяти, нет варианта с накопителем на 256 Гбайт, заявлена повышенная ударопрочность корпуса, чуть иные цвета корпуса, нет режима съемки портретов с размытием фона, а при той же батарее держит заряд Y63 почему-то заметно дольше.
И вот как раз шикарная автономность (особенно если учесть здоровенный экран) и элегантность дизайна и оказываются главными преимуществами этого смартфона – подобное сочетание вообще-то огромная редкость.
Достоинства:
Недостатки:
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