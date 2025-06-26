Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: еще раз в ту же реку

Последний HUAWEI nova Y-серии (самой недорогой в ассортименте смартфонов бренда), с которым мы имели дело, – это HUAWEI nova Y72S, который в очередной раз подчеркнул статус представителей серии как, пожалуй, самых красивых смартфонов в бюджетной (и около того) ценовой категории. HUAWEI nova Y63 – это не просто его логичное продолжение, это во многом тот же смартфон. Но c более прочным корпусом и, как утверждает производитель, более емкой батареей. Может, есть еще какие-то нюансы?

Вот давайте и проверим.

HUAWEI nova Y63 HUAWEI nova Y72S HONOR X7с realme C75 TECNO CAMON 30S Дисплей 6,75 дюйма, IPS, 1600 × 720 точек, 260 ppi; 90 Гц 6,75 дюйма, IPS, 1610 × 720 точек, 260 ppi; 90 Гц 6,77 дюйма, IPS, 1610 × 720 точек, 261 ppi; 120 Гц 6,72 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек, 392 ppi; 90 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек, 393 ppi; 120 Гц Защитное стекло Нет информации Нет информации Нет информации ArmorShell Corning Gorilla Glass (версия не уточняется) Процессор Qualcomm Snapdragon 680: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц) Qualcomm Snapdragon 680: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц) Qualcomm Snapdragon 685: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц) MediaTek Helio G92 Max: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) MediaTek Helio G100: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер Adreno 610 Adreno 610 Adreno 610 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 4/6 Гбайт 8 Гбайт 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт Флеш-память 128 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц UMTS 800/850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 39, 40, 41 LTE, нет информации LTE: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 (стандартный угол обзора + макрокамера), фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 (стандартный угол обзора + макрокамера), фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 108 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 (стандартный угол обзора + вспомогательный модуль), фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, (стандартный угол обзора + две вспомогательные камеры), фазовый автофокус, оптический стабилизатор, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, с автофокусом, со вспышкой Питание Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 22,5 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 22,5 Вт Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 35 Вт Несъемный аккумулятор: 22,15 Вт·ч (5828 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 33 Вт Размер 168,3 × 77,7 × 8,9 мм 168,3 × 77,7 × 8,9 мм 166,9 × 76,8 × 8,1 мм 165,7 × 76,2 × 8 мм 164,5 × 74,6 × 7,6 мм Масса 207 граммов 207 граммов 194 или 196 граммов 196 граммов 192 грамма Защита от воды и пыли Нет Нет IP64 IP68/IP69 IP53 Операционная система EMUI 14 EMUI 14 Android 14, оболочка Magic UI 8.0 Android 14, оболочка realme UI 5.0 Android 14, оболочка HiOS 14.5 Актуальная цена От 11 999 рублей

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Как и HUAWEI nova Y72S, nova Y63 оставляет отчасти двоякое впечатление своей внешностью. Сначала – минусы: тут весьма простые материалы (дешевый на вид и на ощупь пластик на спинке и по краям), корпус-верзила крупных габаритов и фронталка, спрятанная в вырезе, а не отверстии, как это сейчас принято.

При этом – эффектный окрас. Цвета вроде бы скучные, черный и серебристый, но в обоих вариантах корпус буквально сияет на солнце, красиво переливаясь и отражая свет.

Самый же привлекательный элемент – это, конечно, прямоугольный блок камер, тоже блестящий, словно хромированный. Он, как это обычно и бывает, выступает над корпусом, но решен подчеркнуто элегантно и, что важно, очень своеобразно – у nova Y63 есть свое лицо, пусть оно и раскрывается при взгляде на его спинку (такие вот гаджетные парадоксы).

Еще одна важная деталь – дополнительная клавиша («Кнопка X»). Она расположилась на левой грани и не несет какой-то специфической функции, специально для нее придуманной нагрузки.

Это универсальная кнопка, на нее можно вешать практически любые функции, вплоть до запуска конкретных приложений. Единственное, чем она «нагружена» раз и навсегда, – двойное ее нажатие активирует камеру.

Другие функциональные элементы вполне традиционны – отмечу только, что клавиша питания совмещена здесь со сканером отпечатков. Вполне ожидаемо для недорогого смартфона.

Что касается габаритов, то, повторюсь, HUAWEI nova Y63 – очень крупное устройство. Толщина корпуса составляет 8,9 мм, вес – 207 граммов. Визуальное изящество не подкрепляется изяществом форм. Это не слишком удобный в обращении смартфон.

В комплекте со смартфоном есть чехол – вполне базовый, из прозрачного силикона.

HUAWEI nova Y63 работает под управлением операционной системы EMUI 14.2. Повторимся в очередной раз для порядка: это по факту надстройка над Android с открытым кодом, которая не поддерживает сервисы Google по умолчанию (в ней отсутствует, в частности, магазин приложений Google Play), но с софтом, написанным под Android, она работает без каких-либо ограничений. А «гугловские» приложения можно запустить после несложных операций (смартфон в этом научился помогать не только полунамеками), а сторонние программы, отсутствующие в фирменном магазине AppGallery, можно загрузить в виде apk-файлов.

Галерея скриншотов

По пользовательскому опыту EMUI 14.2 предельно близка к привычному Android. Интерфейс чистый и приятный, в четырнадцатой версии появились свежие варианты обоев и стили отображения информации на заблокированном экране, панель «Интерактивный вид», обновилась функция SuperHub для быстрой переноски контента, новый экран управления параметрами конфиденциальности с расширенными же параметрами как таковыми. В памяти система занимает 14,5 Гбайт. Работает стабильно, но не слишком быстро – EMUI в целом легкая и простая программная среда, но нехватка мощности HUAWEI nova Y63 ощущается даже в мелочах, вроде небыстрого скроллинга и переключения экранов.

Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания на правой грани — это чувствительный емкостный сенсор, которому ожидаемо не хватает площади покрытия для безупречной работы, процент несрабатываний относительно высокий — но не могу сказать, что пользоваться из-за этого им не хочется, все в пределах разумного. Случаев, чтобы смартфон ненароком сам разблокировался в кармане (как это бывало с боковыми сканерами лет 6-7 назад), не было. Если же вам все же не нравится, как он работает, сканер можно продублировать с помощью системы распознавания лица на основе фронтальной камеры — это значительно менее надежный метод, но работает «фейсконтроль» намного более шустро.

⇡#Дисплей и звук

В HUAWEI nova Y63 установлен ЖК-дисплей с IPS-матрицей диагональю 6,75 дюйма и разрешением 1600 × 720 точек. Плотность пикселей – 260 ppi. Пикселизация заметна: HD-экран (с плотностью менее 300 точек на дюйм) на смартфоне дороже десяти тысяч рублей — это сегодня уже нонсенс.

При этом панель поддерживает повышенную частоту обновления – 90 Гц. В играх до этой частоты смартфон недотягивает, да и вообще уровень чуть ниже, чем у большинства конкурентов, работающих с частотой 120 Гц, но скроллинг ощущается значительно более плавным, чем на смартфонах с 60-герцевыми экранами (которых, видимо, скоро уже не станет совсем).

Измеренный максимальный уровень яркости (измерение проводится при неярком свете ламп накаливания) составляет 541 кд/м2 – как говорится, не хорошо (для ЖК-экрана), но и не ужасно. На солнце картинка на экране чуть бледнеет, но смартфон остается дееспособным. Отмечу только, что при автоматической настройке яркости есть тенденция к слишком низким значениями при пользовании гаджетом в помещении или в темное время суток, хочется переключиться на ручную регулировку. Уровень контрастности – 1272:1 (тоже средний показатель).

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), масштаб, размер шрифтов, установить темный или светлый режим (в данном случае это несет исключительно декоративный смысл), выбрать режим электронной книги (изображение теплеет и становится монохромным). Можно и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычным» и «ярким») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию экран HUAWEI nova Y63 работает в режиме яркой цветопередачи. В нем цветовое пространство приближено к стандарту DCI-P3, но все же заметно его уже и слегка смещено. Средний уровень гаммы в норме – 2,20, кривые стабильны. Цветовая температура сильно завышена – на уровне 8 300-8 400 К. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 5,04 при норме в 3.

В режиме обычной цветопередачи цветовое пространство оказывается приближено к стандарту sRGB. Гамма практически не меняется (2,20), температура же приближается к эталону, но не достигает его (температура остается на уровне 7 100 К при эталоне 6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker составляет уже 3,31. Неплохо, но мы привыкли, что у дисплеев за авторством Huawei цвета могут быть еще точнее.

В HUAWEI nova Y63 установлен монофонический динамик, мини-джека нет. Проводное подключение наушников возможно только через порт USB Type-C при использовании переходника, без проводов звук передается по Bluetooth версии 5.0. Благодаря платформе Qualcomm есть поддержка не только профиля LDAC, но и aptX. Звуковые возможности — не самая сильная сторона смартфона.

«Железо» и производительность

HUAWEI nova Y63 получил аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon 680 4G. Мне кажется, Huawei никогда не перестанет ставить на свои устройства этот чипсет. Пройдут года, сменятся эпохи, может, и человечество уже уступит место эволюционировавшим дельфинам, более приспособленным для жизни на почти полностью погрузившейся под воду планете, но и они будут пользоваться смартфонами Huawei на «шестьсот восьмидесятых».

Qualcomm Snapdragon 680 несет в себе четыре производительных ядра Kryo 265 Gold (модифицированные ARM Cortex-A73) с частотой 2,4 ГГц и четыре «экономных» Kryo 265 Silver (модифицированные ARM Cortex-A53) с частотой 1,8 ГГц в компании с графической подсистемой Adreno 610 (с поддержкой Vulkan 1.1). Платформа выполнена по условному 6-нанометровому технологическому процессу.

Как я уже писал выше, даже интерфейс у HUAWEI nova Y63 работает небыстро, но не могу сказать, что пользоваться смартфоном становится неприятно. Приходится терпеть небольшие паузы при открывании приложений и сталкиваться с общим состоянием некоторой… задумчивости. В играх смартфон проявляет себя ожидаемо – запустится более-менее любая (например, API Vulkan поддерживается), но не везде кадровая частота будет высокая, да и графические настройки придется поумерить.

Результаты синтетических тестов HUAWEI nova Y63

У HUAWEI nova Y63 нет никаких проблем с троттлингом и перегревом — смартфон остается в меру теплым под нагрузкой, ресурсные тесты не выявляют сколько-нибудь значимого понижения частоты.

HUAWEI nova Y63 поставляется в Россию в двух версиях: с 4 либо 6 Гбайт оперативной памяти, накопитель – только на 128 Гбайт. Версия 4+128 Гбайт (при том что слота для карты памяти тут, конечно, нет, они тоже постепенно уходят в прошлое даже на бюджетных моделях, как и аналоговые аудиоразъемы) кажется пришельцем года так из 2020-го, для системы в наше время четырех гигабайт откровенно маловато. У нас на тесте побывала nova Y63 в версии 6+128 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

HUAWEI nova Y63 лишен 5G-модема, это все еще стандарт для смартфона низкой ценовой категории. LTE-модем при этом на месте. Скорость приемлемая (по субъективным ощущениям), все необходимые диапазоны поддерживаются, список есть в таблице характеристик.

Другие беспроводные соединения: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, а также навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Камера

В HUAWEI nova Y63 установлены две тыльные камеры: одна отвечает за съемку со стандартным фокусным расстоянием (и с «гибридным» двукратным зумом), вторая — за макросъемку.

Главная камера получила Quad Bayer-сенсор разрешением 50 мегапикселей, его модель и характеристики неизвестны. Объектив тут с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, светосилой ƒ/1,8 и с фазовым автофокусом; оптической стабилизации нет. Макрокамера стандартная: 2 мегапикселя, объектив неавтофокусный, светосилой ƒ/2,4.

Со стандартным фокусным расстоянием HUAWEI nova Y63 снимает своеобразно, скажем так. При дневном освещении отмечаем качественную цветопередачу, приличный динамический диапазон, но снимкам отчетливо не хватает детализации – картинка одновременно «перешарпленная» (есть видимое и очень значимое повышение контурной резкости). Порой получается эффект фотосъемки на пленочные мыльницы — с мягкой, немного нерезкой, слегка размытой картинкой. Ночью картинка шумная, но при этом камера остается рабочей – процент смаза не слишком высокий, с цветопередачей порядок, даже баланс светотени более-менее выдерживается (нет откровенных провалов в затененных участках или выраженных пересветов).

Двукратный зум реализован за счет кропа от изображения, сделанного с разрешением в 50 мегапикселей. И днем и ночью этот режим можно назвать условно рабочим, хотя то самое «дотягивание» картинки при помощи повышения контурной резкости здесь еще более бросается в глаза; также на снимках проявляются шумы, причем не обязательно ночью, днем фотографии тоже весьма шумные и не слишком резкие (ночью резкость падает ожидаемо сильнее). Баланс белого при этом не меняется, цветопередача нормальная.

Добавлю, что по умолчанию HUAWEI nova Y63 снимает в разрешении 12,5 мегапикселя, но можно активировать режим съемки с задействованием каждого субпикселя и получить 50-мегапиксельное изображение – без визуального выигрыша в детализации, но занимающее больше места на и так не самом объемном накопителе.

Ночной режим, как это принято у Huawei, работает усердно. Метод привычный – гаджет делает серию из снимков с различной экспозицией, объединяя их затем в один (и приводя изображение в окончательный вид при помощи постобработки). И, в отличие от большинства конкурентов, серия тут длинная – на съемку уходит до 4 секунд. Фотографии получаются более светлыми, с лучше проработанными тенями, но вот общая проблема с недостаточной резкостью никак не исправляется – также присутствует сочетание легкой замыленности при выраженно повышенной контурной резкости (звучит парадоксально, но это правда так – жирные контуры объектов не добавляют микрорезкости). Добавлю, что ночной режим активируется принудительно, а не включается автоматически при обычной съемке.

Макрокамера обычная – позволяет делать снимки очень крупным планом и с приличной резкостью, но двухмегапиксельной камере ожидаемо не хватает разрешения, а следовательно, и детализации.

Пример снимков с различными фильтрами

В приложении камеры имеются фильтры, причем достаточно оригинальные. Есть, к примеру, вариант изменения изображения с созданием искусственного блика в углу фотографии или весьма эффективный по-своему ретрофильтр – и так в чем-то напоминающим результат работы пленочного фотоаппарата снимкам очень идет.

В HUAWEI nova Y63 предусмотрен портретный режим, но, внезапно, в нем доступна только ретушь! Нет даже искусственного размытия заднего плана – опция просто отсутствует. Удивительно, если учесть, что подобные вещи предлагают сегодня и аппараты за 5-10 тысяч рублей. Да и HUAWEI nova Y72S, почти точная копия Y63, тоже имел эту опцию. Фокусное расстояние тут одно, с ретушью смартфон справляется приемлемо.

Приложение камеры привычное: вполне интуитивнопонятная навигация, хороший набор функций, но очень неудобный механизм зуммирования при съемке видео. Есть «профессиональный» режим с ручными настройками, возможность снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеры («Двойной вид»), снимать условный «таймлапс» с рук.

Галерея снимков

Cмартфон умеет записывать видео с разрешением вплоть до Full HD с частотой, фиксированной на уровне 30 кадров в секунду. Есть цифровая стабилизация и возможность в одно касание переключать фокусные расстояния (стандартное или программный двукратный зум). Из особых возможностей съемки: одновременная фиксация на тыльную и фронтальную камеры и уже упомянутый «таймлапс» (здесь называется «Отрезок времени»). Качество изображения – довольно низкое: несмотря на Full HD-разрешение, картинка шумная, несколько пережатая, с недостаточным динамическим диапазоном.

Селфи-камера получила сенсор разрешением 8 мегапикселей и объектив светосилой ƒ/2,0. Автофокуса и вспышки нет. При этом на фронталку можно снимать с размытием заднего плана (удивительно, но факт: на тыльную — нельзя, а на фронтальную – пожалуйста) и ретушью. Размытие при этом осуществляется корректно, ретушь ненавязчива. Качество съемки – среднее.

⇡#Автономная работа и зарядка

HUAWEI nova Y63 получил батарею емкостью 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В). Интересно, что у Y72S та же батарея, тот же экран и та же аппаратная платформа, но держит заряд новый смартфон чуть лучше, чем прошлогодний, – может, стечение обстоятельств, может, доработка ПО, может, еще что-то, но при не самой серьезной нагрузке nova Y63 действительно может прожить без доступа к розетке пару дней.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi (с «динамической» частотой экрана), смартфон продержался почти 16 часов – для гаджета с жидкокристаллическим дисплеем результат весьма впечатляющий.

Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C (стандарта USB 2.0), но высокой скоростью заряда похвастать смартфон не может – поддерживаются адаптеры мощностью до 22,5 Вт. На полную зарядку встроенной батареи уйдет около двух часов.

HUAWEI nova Y63 – еще один пример политики «переупаковки», к которой время от времени прибегает китайская компания. Вспомним, например, часы HUAWEI WATCH FIT SE, которые оказались просто перелицованными спустя три года первыми WATCH FIT. Здесь же можно говорить о повторном выпуске модели nova Y72S, вышедшей только полгода назад. Впрочем, некоторые изменения у Y63 все же имеются: тут меньше оперативной памяти, нет варианта с накопителем на 256 Гбайт, заявлена повышенная ударопрочность корпуса, чуть иные цвета корпуса, нет режима съемки портретов с размытием фона, а при той же батарее держит заряд Y63 почему-то заметно дольше.

И вот как раз шикарная автономность (особенно если учесть здоровенный экран) и элегантность дизайна и оказываются главными преимуществами этого смартфона – подобное сочетание вообще-то огромная редкость.

Достоинства:

красиво оформленный и приятный на ощупь (несмотря на недорогие материалы) корпус;

приличное для смартфона этой ценовой категории качество съемки ночью;

очень крупный дисплей с частотой 90 Гц;

замечательная автономность.

Недостатки: