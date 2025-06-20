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Представлен смартфон Vivo Y400 Pro — изогнутый AMOLED-дисплей 120 Гц и чип Dimensity 7300 за $290

Бренд Vivo официально представил новый смартфон средней ценовой категории Y400 Pro. Производитель заявил, что аппарат «разработан с учётом меняющихся требования потребителей, следящих за стилем и производительностью».

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Vivo Y400 Pro получил от разработчиков 6,77-дюймовый изогнутый по краям дисплей AMOLED с поддержкой разрешения 2392 × 1080 пикселей (Full HD+) и частотой обновления 120 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 4500 кд/м². Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

В верхней части дисплея есть отверстие, в котором размещена 32-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.5). Двойная основная камера находится на тыльной стороне корпуса. Она объединяет 1/1,95-дюймовый широкоугольный сенсор Sony IMX882 на 50 Мп (f/1.8) с автофокусом и датчик глубины на 2 Мп (f/2.4). Обе камеры поддерживают съёмку видео формата 4K на скорости до 30 кадров в секунду. Поддерживается функция Sony Multifocal Portrait, которая позволяет создавать портретные снимки с 1-, 1,5- или 2-кратным зумом.

Источник изображений: Vivo

За производительность в Vivo Y400 Pro отвечает восьмиядерный микропроцессор MediaTek Dimensity 7300 (четыре ядра Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). Для обработки графики предусмотрен ускоритель Mali-G615 MC2. Смартфон поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт или 256 Гбайт. Источником питания служит аккумуляторная батарея на 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 90 Вт и обратной зарядки 6 Вт. Для восполнения энергии предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Смартфон выполнен в корпусе, который защищает внутренние компоненты от влаги и пыли по стандарту IP65. Аппарат работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом Funtouch 15. Смартфон имеет габариты 163,8 × 75,0 × 7,7 мм и весит 182 г. Версия Vivo Y400 Pro с 8 Гбайт ОЗУ и 128 ПЗУ стоит $290, а за вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придётся заплатить $310.

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Теги: vivo y400 pro, vivo, смартфон
vivo y400 pro, vivo, смартфон
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