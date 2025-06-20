Слабые продажи Samsung Galaxy S25 Edge заставили Samsung менять планы на будущее

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge, показавший слабые продажи на старте, близок к полному провалу, несмотря на рекламные акции и щедрые бонусы для его покупателей. По данным южнокорейского ресурса Elec, продажи Galaxy S25 Edge оказались меньше ожиданий Samsung, из-за чего ей пришлось снизить объёмы производства новинки.

Ситуация довольно необычная для Samsung, чьи флагманские смартфоны, как правило, продаются большими тиражами в течение первых трёх месяцев после выхода. Интерес пользователей к самому тонкому смартфону компании оказался очень низким. И теперь возникла ещё одна проблема. Компания хотела заменить в следующем году модель Galaxy S26 Plus на вариант Edge в своей линейке из-за того, что модели Plus уступают по продажам другим смартфонам серии Galaxy S. Однако теперь, похоже, от этого плана придётся отказаться.

В то время как Samsung сокращает производство S25 Edge, она наращивает выпуск складных Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 для рынка США. Согласно данным Elec, Samsung произведёт 600 тыс. единиц грядущих складных смартфонов в июне только для поставок в США, что в полтора раза больше, было выпущено Fold 6 и Flip 6 в том же месяце годом ранее.

Впрочем, выпуск увеличен не потому, что компания ожидает большего спроса на новые складные устройства. Просто Samsung хочет поставить как можно больше устройств на рынок США до того, как вступит в силу 25-процентная пошлина на ввоз товаров из Южной Кореи.

По данным Elec, в целом Samsung планирует произвести в июне всего около 930 тыс. Fold 7, Flip 7 и Flip 7 FE. Это значительно меньше ее первоначального плана в 1,34 млн единиц. Но, исходя из спроса, компания планирует снова увеличить производство в июле.