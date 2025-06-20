«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac

Apple решила помочь молодым людям, которые хотят стать обладателем компьютера Mac, но не знают, как убедить родителей в необходимости такой покупки. Компания выпустила презентацию, которая должна помочь в решении этого вопроса.

Настраиваемая презентация состоит из 81 слайда и доступна в форматах PowerPoint, Keynote и Google Slides. После загрузки шаблона с сайта Apple можно указать в презентации своё имя и некоторые другие данные, а также внести другие корректировки в соответствии с собственными предпочтениями. Презентация преимущественно наполнена ироническими комментариями, но в ней также раскрываются и реальные преимущества компьютеров Mac, такие как портативность ноутбуков MacBook Air.

В сопроводительном ролике, который Apple опубликовала на YouTube, комик Мартин Херлихи (Martin Herlihy) показывает группе старшеклассников, как можно эффективно использовать презентацию при демонстрации родителям. Семиминутное видео разбито на главы для более удобной навигации.