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«Это всё ещё игра Owlcat»: новые подробности научно-фантастического ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect

Творческий руководитель Owlcat Games Александр Мишулин и глава издательского отдела Андрей Цветков в разговоре с Wccftech поделились деталями анонсированного недавно научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

По сюжету игрокам достанется роль наёмника охранного предприятия «Пинквотер», которого неожиданный карантин на астероиде Эрос отрезал от внешнего мира и невольно втянул в заговор космического масштаба.

События The Expanse: Osiris Reborn развернутся между первой и второй книгами во франшизе «Пространства», или от первого до середины второго сезона сериала. При этом игра рассказывает оригинальную историю.

Разработка The Expanse: Osiris Reborn стартовала в 2021 году — команда уже перешла к полноценному производству

Разработка The Expanse: Osiris Reborn стартовала в 2021 году — команда уже перешла к полноценному производству

Несмотря на смену перспективы и кинематографичное повествование, The Expanse: Osiris Reborn — «это всё ещё игра Owlcat» с разнообразием опций, последствием решений и паутиной сюжетных интриг, но теперь во вселенной «Пространства».

«С точки зрения производства и подходов мы хотим, чтобы игра была реалистичной, кинематографичной и доступной. Обычно это отличает AAA-проекты. В то же время мы не создаём [Osiris Reborn] с целью сделать AAA», — объяснил Мишулин.

Что ещё Мишулин и Цветков рассказали о The Expanse: Osiris Reborn:

  • большую роль при создании персонажа играет выбор его предыстории — от неё будет зависеть доступность тех или иных решений и опций в диалогах, а также реакция NPC на героя;
  • на начальных этапах разработки у команды было шесть прототипов боевой системы — в Owlcat хотят, чтобы как дома могли почувствовать себя все, кто играл в шутеры с укрытиями, ролевые экшены «и, конечно, Mass Effect»;
  • как и в Mass Effect, на задание можно брать с собой лишь двух напарников, но остальные без дела сидеть не будут — кто-то останется помогать на корабле, ещё один отправится выполнять собственные задачи, а другие могут сформировать второй отряд для прохождения той же миссии по иному маршруту;
  • разнообразия билдов уровня Warhammer 40,000: Rogue Trader или Pathfinder: Wrath of the Righteous ждать не стоит, но игра предложит ряд возможностей для разнопланового развития своего персонажа (с упором на оружие, умения, смесь подходов и так далее);
  • на протяжении игры можно будет присоединиться к различным фракциям или решить игнорировать их;
  • мини-игры с управлением космическим кораблём не будет, но почувствовать себя капитаном зведолёта игра позволит;
  • какие именно знакомые по книгам/сериалу персонажи появятся в игре, пока раскрыть не могут;
  • в Owlcat Games трудится более 450 человек, так что разработка The Expanse: Osiris Reborn другим проектам не вредит (и наоборот).

The Expanse: Osiris Reborn разрабатывается для PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S параллельно с партийной ролевой игрой Warhammer 40,000: Dark Heresy. Какой из проектов выйдет раньше, в Owlcat говорить отказываются.

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Теги: the expanse: osiris reborn, owlcat games, ролевой экшен
the expanse: osiris reborn, owlcat games, ролевой экшен
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