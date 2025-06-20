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Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %

В настоящий момент предфлагманский 20-ядерный процессор Core Ultra 7 265KF серии Arrow Lake-S доступен по цене $229,99 на торговой площадке Amazon, что на 40 % ниже его изначально заявленной стоимости. Примечательно, что компания Intel уже снижала цену указанного процессора на $100 месяцем ранее — с изначальных $384 до $284.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Помимо Core Ultra 7 265KF (без встроенной графики) снижение цены также наблюдается у модели Core Ultra 7 265K (со встроенной графикой). Изначальная цена указанного процессора составляла $399. В мае Intel снизила её до $299, а сейчас процессор предлагается за $259.

Вместе со снижением цен Intel предлагает в подарок при покупке указанных процессоров Core Ultra 200 две игры: Dying Light: The Beast и Civilization VII. Также в качестве ещё одного подарка предлагаются программы Canvid, Vegas Pro 365 и XSplit Premium. По словам Intel, один только набор программ оценивается в $159.

Источник изображения: Newegg

Источник изображения: Newegg

Розничная сеть Newegg пошла ещё дальше — за $259 она предлагает Core Ultra 7 265KF в комплекте с оперативной памятью Patriot Viper Venom 16 Гбайт (2 × 8 Гбайт) DDR5-6400. Не самый оптимальный объём ОЗУ, но предложение может заинтересовать тех, кто хочет собрать ПК и ограничен в бюджете. К сожалению, Arrow Lake-S требует новой материнской платы с разъёмом LGA-1851, поэтому при обновлении платформы следует это учитывать.

Источник изображения: ДНС

Источник изображения: ДНС

В России цена на Core Ultra 7 265KF с января текущего года снизилась примерно с 55 тыс. до 37–38 тыс. рублей в версии OEM (без коробки). По этой цене процессор можно найти, например, DNS, «Онлайнтрейд», «Ситилинк» и других розничных точках продаж. Зато CDEK Shopping предлагает привезти чип в версии BOX за 25 тыс. рублей с доставкой из ОАЭ.

Источник изображения: CDEK Shopping

Источник изображения: CDEK Shopping

Источник изображения: CDEK Shopping

Источник изображения: CDEK Shopping

Модель Core Ultra 7 265K в версии OEM с января подешевела с 57 тыс. рублей до примерно 40 тыс. рублей. CDEK Shopping может привезти такой CPU в версии BOX из ОАЭ примерно за 29 тыс. рублей.

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Теги: core ultra 200k, процессоры, цены
core ultra 200k, процессоры, цены
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