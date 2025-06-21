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Мышь Logitech MX Master 4 показали до анонса — у неё появилась таинственная боковая клавиша

Новая версия флагманской мыши Logitech MX Master 4 попала в базу данных Европейского ведомства по интеллектуальной собственности (EUIPO), что дало возможность узнать некоторые подробности об устройстве. Ранее мышь прошла сертификацию в Бразилии, а также засветилась на утёкшем тизере, который вскоре удалили.

Источник изображений: 9to5mac.com

Источник изображений: 9to5mac.com

Внешне модель сохранила узнаваемый дизайн MX Master 3 и 3S, но с рядом заметных изменений. Например, появилась третья кнопка на боковой панели и пока неизвестно, зачем она нужна. Предположительно, это просто дополнительная программируемая клавиша, но возможно она может быть связана с ИИ-функциями. Также разработчики переделали область под большой палец — теперь кнопка занимает почти всю поверхность. Ещё одно изменение касается индикатора заряда батареи, который переместился под основной скролл, рядом с переключателем режимов MagSpeed.

Среди менее значимых доработок можно отметить слегка изменённую форму основных клавиш и более выступающее боковое колесо прокрутки, которое уже ранее «засветилось» в удалённом тизере из Instagram. Технические характеристики, цена и материалы корпуса пока не раскрываются, но, возможно, Logitech учла жалобы пользователей, касающиеся качества пластика и стабильности Bluetooth-соединения.

Учитывая, что устройство прошло сертификацию в Бразилии (сертификат Anatel) и EUIPO, а также наличие готовых маркетинговых материалов, официальный анонс MX Master 4, видимо, не за горами и должен состояться в ближайшее время, сообщает 9to5Mac.

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Теги: logitech, мышь, mx master
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Мышь Logitech MX Master 4 показали до анонса — у неё появилась таинственная боковая клавиша 21 ч.