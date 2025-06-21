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Microsoft начала масштабное удаление устаревших драйверов из «Центра обновления Windows»

На протяжении многих лет Microsoft традиционно обеспечивала обратную совместимость своих операционных систем со старым оборудованием и программным обеспечением. Однако теперь компания приступила к поэтапному отказу от как можно большего количества устаревших драйверов. Цель этой стратегической инициативы Microsoft — оптимизация «Центра обновления Windows» и повышение безопасности, хотя это может привести к неработоспособности старого оборудования.

В не столь отдалённом будущем Microsoft намерена поддерживать в «Центре обновления Windows» только самый актуальный, оптимальный набор драйверов периферийных устройств. Для достижения этой цели компания будет периодически выполнять очистку в своём каталоге драйверов. В результате определённый набор драйверов для некоторых устройств больше не будет автоматически устанавливаться на совместимые устройства, а сами драйверы станут недоступными для загрузки вручную.

Microsoft отдаёт себе отчёт о возможных негативных последствиях своего отказа от старых драйверов, поэтому изменения будут внедряться поэтапно. Сначала Microsoft удалит устаревшие драйверы, для которых уже доступны более новые версии в «Центре обновления Windows». Затем в течение шести месяцев после этого производители оборудования могут запросить у Microsoft восстановление устаревших драйверов, но им придётся предоставить обоснование для своего запроса.

По словам Microsoft, удаление драйверов — это упреждающая мера, направленная на повышение безопасности и обеспечение более качественных драйверов для пользователей Windows. Компания рекомендует производителям просмотреть свои текущие драйверы в «Программе оборудования Windows», поскольку компания намерена в дальнейшем сделать очистку драйверов обычной практикой оптимизации.

Не исключено, что в процессе оптимизации «Центра обновления Windows» Microsoft может столкнуться с давлением со стороны клиентов, партнёров и производителей оборудования. Ранее компании пришлось изменить курс в ситуации с синхронизацией драйверов «Службы обновления Windows Server» (Windows Server Update Services, WSUS). Несмотря на потенциальные проблемы со старым оборудованием, нет сомнений, что «Центр обновления Windows» выиграет от значительной оптимизации.

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Теги: microsoft update, центр обновления, старые драйверы, очистка, периферия
microsoft update, центр обновления, старые драйверы, очистка, периферия
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