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Meta✴ выпустит VR-гарнитуру Quest 3S Xbox Edition на следующей неделе

На этой неделе в интернете появилось изображение того, что предположительно является упаковочной коробкой для гарнитуры виртуальной реальности Quest 3S Xbox Edition. Это произошло примерно через год после того, как Meta Platforms заявила о намерении выпустить на рынок такую гарнитуру, официальная презентация которой, по слухам, состоится на следующей неделе.

Источник изображения: uploadvr.com

Источник изображения: uploadvr.com

В апреле прошлого года Meta объявила о распространении операционной системы Quest Horizon OS на гарнитуры сторонних производителей. Одновременно с этим компания заявила о работе над «ограниченной серией Meta Quest, вдохновлённой Xbox». Вместе с этим вендор продемонстрировал концептуальный рендер гарнитуры, сильно напоминающей Quest 3, лицевая панель которой имела зелёные акценты. В то время глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) говорил, что в комплект поставки будет входить контроллер Microsoft, что позволит взаимодействовать с облачными играми Xbox без необходимости подключения дополнительного оборудования.

Теперь же сетевые источники пишут, что комплект поставки будет включать гарнитуру Quest 3S с накопителем на 128 Гбайт в чёрно-зелёном корпусе с ремешком Elite, геймпад, а также трёхмесячную подписку Xbox Game Pass Ultimate. В сообщении сказано, что розничная стоимость набора составит $400. Это на $100 больше по сравнению со стоимостью стандартной версии Quest 3S, но при этом на $100 меньше, чем если покупать по отдельности Quest 3S, ремешок Elite, геймпад Xbox и подписку Xbox Game Pass Ultimate на три месяца.

После публикации в сети информации об этой гарнитуре один из разработчиков в области виртуальной реальности опубликовал в соцсети X изображение коробки Quest 3S Xbox Edition. Вскоре после этого он удалил снимок, а на вопрос о его происхождении ответил, что изображение было получено от одного из сотрудников площадки Best Buy.

Quest 3S Xbox Edition станет результатом долгосрочного стратегического партнёрства Meta и Microsoft в сфере смешанной реальности, о котором было объявлено в 2022 году. До этого момента партнёрство компаний ограничивалось разработкой программных продуктов. Однако с выходом Quest 3S Xbox Edition оно расширится на аппаратные решения.

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Теги: quest 3s xbox edition, quest 3s, xbox
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