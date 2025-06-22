XDC разработала дисплей со скоростью 1 млн кадров в секунду — он предназначен не для людей

Компания X Display Company (XDC) представила усовершенствованный высокоскоростной дисплей, способный отображать до 1 млн кадров в секунду. Хоть вендор и упоминает в описании устройства кадровую частоту (FPS), этот дисплей не предназначен для игр, как и для людей в целом. В сочетании с высокоскоростной камерой такой экран будет представлять собой систему маломощной связи между машинами с высокой пропускной способность на невероятно высоких скоростях.

Основой такой системы является сверхбыстрый дисплей microLED, выступающий в роли передатчика, а также камера с высокой кадровой частотой, которая действует как приёмник. Дисплей использует тысячи излучателей, работающих на разных длинах волн, и выдаёт структурированные световые сигналы со скоростью до миллиона кадров в секунду. Каждый кадр содержит фрагмент информации, закодированный в цифровом формате. Обращённая к экрану камера фиксирует кадры и декодирует передаваемые данные, обеспечивая связь между передатчиком и приёмником в режиме реального времени без использования проводного соединения.

В XDC считают, что дальнейшее развитие технологии позволит увеличить пропускную способность до 1 Тбит/с. Это значение превышает возможности самых быстрых существующих сетевых интерфейсов, но всё ещё ниже, чем у нового стандарта 1600G (1,6 Тбит/с). По данным XDC, система может динамически адаптироваться к потребностям в пропускной способности и обеспечивает в 2-3 раза лучшую энергоэффективность, чем оптические приёмопередатчики стандарта 800G.

Это особенно полезно для центров обработки данных, где использование энергии для создания сетей и охлаждения составляют значительную часть эксплуатационных расходов. Остаётся неясным, сколько энергии требуется для кодирования и декодирования данных, передаваемых таким образом. Также важно, что технология XDC не требует использования оптоволоконных или медных кабелей, что может сделать обслуживание таких систем более гибким и простым. Однако повсеместный переход от оптоволокна и меди к передачи данных через воздух или вакуум может потребовать серьёзной модернизации серверов и самих ЦОД, что для отрасли станет непростой задачей.

«Возможности динамической передачи данных по воздуху на мегагерцовых скоростях открывает перспективные возможности для облачной инфраструктуры. Мы с гордостью представляем самые быстрые в мире дисплеи и оптические линии связи на их основе, позволяющие передавать огромные объёмы данных по воздуху, а не через громоздкие оптоволоконные кабели. Заглядывая в будущее, можно сказать, что благодаря постоянным инновациям скорость передачи данных в терабит в секунду и выше становится доступной, что способствует масштабируемой, модульной и энергоэффективной оптической связи и открывает путь для таких передовых направлений, как оптические вычисления», — считает Никхил Джейн (Nikhil Jain), директор по оптоэлектронике и стратегическому партнёрству в XDC.

На бумаге технология XDC действительно выглядит многообещающе. Однако на данный момент трудно сказать, найдёт ли она применение за пределами узкоспециализированных направлений и будет ли задействована в реальных центрах обработки данных.