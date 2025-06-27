Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025): обновление планшета с лучшим экраном

Huawei окончательно перешла – как минимум в планшетах – на принцип именования на манер Apple iPad (а в ноутбуках – MacBook). Имя, само собой, не меняется, только добавляется диагональ экрана и модельный год. При этом набор изменений у MatePad Pro 13.2’’ (2025) совсем иной, чем у MatePad Pro 12.2’’ (2025): установлена новая аппаратная платформа, изменен дизайн (и материалы), улучшен чехол (со встроенной клавиатурой и креплением стилуса), обновлены камеры и беспроводные модули.

И да, в отличие от 13,2-дюймовой модели тут все еще «двойной» экран (Tandem OLED). Существуют версии как с покрытием PaperMatte (антибликовый слой, на ощупь приближенный к бумаге), так и без него, тогда как старшая модель поставляется исключительно в версии PaperMatte.

Huawei MatePad Pro 12.2” (2025) Huawei MatePad Pro 12.2” (2024) Huawei MatePad Pro 13.2” (2025) Дисплей 12,2 дюйма, двухслойный OLED (с покрытием PaperMatte или без него),

2800 × 1840 точек, 275 ppi; 144 Гц 12,2 дюйма, двухслойный OLED (с покрытием PaperMatte или без него),

2800 × 1840 точек, 275 ppi; 144 Гц 13,2 дюйма, OLED,

2880 × 1920 точек, 262 ppi, 144 Гц Защитное стекло Нет данных Нет данных Нет данных Процессор [По неофициальной информации] Kirin T92A: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,4 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,0 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin 9010: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,62 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,53 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin T92: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц + 3 × Taishan Mid, частота 2,15 ГГц + 4 × Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) Графический контроллер [По неофициальной информации] Maleoon 920 [По неофициальной информации] Maleoon 910 MP4 [По неофициальной информации] Maleoon 920 Оперативная память 12 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Нет Нет Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.2 5.2 NFC Нет Нет Нет Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), спутниковая связь BDS Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), спутниковая связь BDS Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть (на боковой клавише) Есть (на боковой клавише) Есть (на боковой клавише) Основная камера Двойной модуль, 50 Мп, ƒ/1,8 (стандартное фокусное расстояние) + 8 Мп, ƒ/2,2 (широкий угол), фазовый автофокус с главной камерой, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль, 13 Мп, ƒ/1,8 (стандартное фокусное расстояние) + 8 Мп, ƒ/2,2 (широкий угол), фазовый автофокус с главной камерой, светодиодная вспышка Двойной модуль, 50 Мп, ƒ/1,8 (стандартное фокусное расстояние) + 8 Мп, ƒ/2,2 (широкий угол), фазовый автофокус с главной камерой, светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус 16 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус 16 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус Питание Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Размер 271,3 × 182,5 × 5,5 мм 271,3 × 182,5 × 5,5 мм 289,1 × 196,1 × 5,5 мм Масса 508 граммов 508 граммов 580 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет Операционная система HarmonyOS 4.2 HarmonyOS 4.2 HarmonyOS 4.3 Актуальная цена От 90 000 рублей От 84 999 рублей От 99 999 рублей

Глобально HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) не поменялся в сравнении с прошлогодней моделью, да и может ли вообще планшет поменяться глобально? Формат диктует дизайнерские решения. Тем не менее корпус почти повторяет то, что мы видели прошлой осенью. Те же габариты, тот же вес, тот же круглый блок камер.

При этом блок сам по себе изменился, теперь он окрашен не в цвет корпуса, а в черный, а вспышка – не круглая, а прямоугольная, с двумя диодами.

Также поменялась цветовая гамма – HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) представлен в черном или зеленом (как в нашем случае) исполнении. Спинка, как и лицевая панель, прикрыта стеклом, но сзади оно очень приятной на ощупь шелковистой структуры, а рисунок чем-то напоминает шагреневую кожу. Грани сделаны из алюминия. К материалам и исполнению ноль вопросов, все по высшему разряду.

Нет вопросов и по габаритам и весу – я уже написал, что они не изменились, корпус сам по себе тот же. Но это был в любом случае очень тонкий (5,5 мм) и легкий (508 граммов) корпус. Рамки вокруг экрана тонкие, при этом нет «бельма» в виде отверстия для фронталки или выреза, например, тут хватило места, чтобы встроить камеру в рамку.

Функциональные элементы привычные: мини-джека нет, много решеток динамиков (четыре), аппаратные клавиши разнесены по соседним граням. Но в клавишу питания вмонтирован сканер отпечатков, что на планшетах встречается нечасто. Также, стандартно для HUAWEI, отмечаем отсутствие каких-либо контактных площадок для аксессуаров. Они соединяются с материнским устройством при помощи технологии NearLink и заряжаются без использования специальных контактов. Но на корпусе планшета есть специальная зона для магнитного крепления и зарядки пера – на торце повыше экрана, чуть смещенная к правой грани (в альбомной ориентации устройства).

Корпус не получил заявленной пыле- и влагозащиты, но так уж вышло, что я с планшетом оказался под дождем – он пережил это испытание с честью.

HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.3. О ней мы недавно рассказывали в обзоре MatePad Pro 13.2’’ (2025). Да и вообще о HarmonyOS четвертого поколения мы говорили немало, она вышла еще в начале прошлого года, до пятой пока обновляться не спешит.

HUAWEI MatePad Pro 12.2. Интерфейс

Это очень современная оболочка для открытой версии Android (по сути, полноценная ОС, так что ее так Huawei называет неспроста), без сервисов Google, но с возможностью весьма легко установить весь необходимый софт (с помощью apk-файлов и среды Gbox). Ну и с «планшетным» интерфейсом: многооконностью (и функцией App Multiplier, часть приложений выводящей в формате пары колонок на экране), большой закрепленной панелью быстрого доступа к приложениям на рабочем столе и приспособленным под планшетный формат экрана отображением ключевых системных приложений.

Также отмечаем поддержку ПК-версии офисной программы WPS Office и обновленное приложение HUAWEI «Блокнот», ставшее заметно более функциональным. И еще раз повторимся про очень мощную программу для рисования GoPaint, она тут тоже в наличии.

В целом программная среда очень удобная, работает быстро, гладко и без сбоев. Занимает HarmonyOS 4.3 в памяти устройства при этом очень много места – 23,5 Гбайт.

Сканер отпечатков, встроенный в клавишу питания, работает неплохо – процент срабатывания высокий, сама клавиша реализована удачно (плоская, слегка утопленная в корпус – найти на ощупь не составляет труда). Есть и второй метод идентификации пользователя – при помощи распознавания лица.

Естественно, как и любой планшет топ-уровня, HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) получил и чехол, совмещенный с клавиатурой, и поддержку стилуса. В комплекте с планшетом при этом поставляется только чехол, перо надо покупать отдельно. Более того, в этом году на тест планшет приехал с мышью HUAWEI Wireless Mouse ( тоже опциональный предмет), но это как раз не самый новый аксессуар, а вполне обычная беспроводная мышь, хотя и с нюансом – о нем ниже.

Перо здесь не простое, а весьма высокотехнологичное – это HUAWEI M-Pencil третьего поколения. Оно понимает более 10 000 уровней интенсивности нажатия и оснащено чувствительным передатчиком, который обеспечивает минимальную задержку. Не могу сказать, что ощущения от рисования полностью повторяют те, что мы получаем при рисовании карандашом на бумаге, но с условным графическим планшетом Wacom вполне сравнимо. Внешне перо сильно напоминает традиционную ручку, а не стилус. Корпус оребренный, а не круглый, перо не скатывается с готовностью с любой не идеально ровной поверхности, как раньше.

Чехол-клавиатура HUAWEI Glide Keyboard обновился. Как и в случае с клавиатурой прошлого поколения, ее корпус монолитен и предполагает два положения в «ноутбучном» формате и положение «лежа» на спинке, которое идеально подойдет для рисования. Клавиатура в двух последних случаях блокируется, все сделано грамотно. Есть тачпад, сами клавиши крупные, с приятным ходом, печатать на HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) не менее приятно, чем на недорогом компактном ноутбуке. Новшество в сравнении с клавиатурой прошлого поколения одно, но критичное – теперь она снабжена выемкой для стилуса, где его очень удобно хранить без страха потерять (раньше предлагалось держать его примагниченным к планшету, с которого он всегда срывался в рюкзаке). Более того, перо может заряжаться, лежа в этой выемке, – и это потрясающе удобная опция, очень здорово придумано.

Оба аксессуара подключаются к планшету по фирменному протоколу NearLink (а не по Bluetooth) и не требуют дополнительной зарядки, питаясь бесконтактным способом от материнского устройства (перо, соответственно, может заряжаться в чехле).

Мышь HUAWEI Wireless Mouse работает уже не по NearLink, но она тоже не совсем примитивна: есть выбор варианта подключения – по Bluetooth или по радиоканалу (2,4 ГГц). Сама по себе мышь нормальная, но, на самом деле, в сравнении с пером и клавиатурой ее материалы кажутся довольно дешевыми и излишне простыми.

⇡#Дисплей и звук

В HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) установлен тот же экран, что и на предшественнике. Как и с корпусом, сетовать тут совершенно не на что, устареть хоть сколько-нибудь менее чем за год он не успел. Это панель, выполненная по технологии Tandem OLED, то есть под стеклом здесь не одна панель на органических светодиодах, а сразу две, которые обеспечивают при высоком уровне яркости (обещают до 2000 кд/м2 в динамике на пике) повышенную энергоэффективность.

Диагональ экрана – 12,2 дюйма, разрешение – 2800 × 1840 точек (275 ppi). Экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц (но нет технологии LTPO, так что шаг для изменения частоты большой – 30 Гц).

В нашем случае экран был снабжен еще и фирменным покрытием PaperMatte, благодаря которому поверхность становится не только матовой (при ярком освещении воспринимать информацию с экрана проще), но и напоминающей на ощупь бумагу. Журнальную, да, но в любом случае рисовать на таком экране куда приятнее, чем на обычном глянцевом. С такой поверхности чуть сложнее убрать отпечатки и она легко царапается, но преимущества перевешивают. Кому-то не нравится на экранах PaperMatte смотреть кино, но я не вижу здесь проблем – цвета не искажаются, контрастность не понижается. Если вам матовый экран не нужен и вы не рисуете, существует менее дорогая — она дешевле на 10 тысяч рублей — версия HUAWEI MatePad 12.2’’ (2025) с обычным глянцевым экраном.

Замеренный уровень пиковой статической яркости (при искусственном свете ламп накаливания) – 595 кд/м2. Для планшета уже это – очень высокий уровень, но вообще-то на солнце яркость повышается. Не думаю, что гарантированно достигает заявленного пика в 2000 кд/м2, но, вероятно, приближается к тому. На солнце дисплей ведет себя отлично, это редкий планшет, с которым комфортно взаимодействовать на улице, как со смартфоном высокого класса. Экран вполне соответствует заявленному стандарту HDR10. Частота ШИМ-затемнения составляет 2880 Гц, мерцание при низких значениях яркости незаметно. Заявленная частота дискретизации сенсорного слоя — 480 Гц.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (настраиваемый по интенсивности режим с максимально теплыми цветами), выбрать режим электронной книги, также щадящий зрение (можно выбрать как цветной, так и монохромный режим), отрегулировать разрешение, масштаб, размер шрифтов, установить темный или светлый режим (в том числе выбрав расписание). Можно и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычным» и «ярким») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Также доступен традиционный для планшетов режим «Естественные тона», когда экран выбирает цветовую температуру и настройки цветопередачи в зависимости от внешнего освещения. Я измерил цветопередачу в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию экран работает в режиме обычной цветопередачи, в котором картинка подстраивается под контент, – наши тестовые паттерны выполнены в стандарте sRGB, и цветовой охват дисплея этому соответствует (с небольшим отклонением). Гамма в норме (средний уровень – 2,18), цветовая температура приближена к эталону (на уровне 6 600-6 700 К при эталоне 6 500 К), среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,98 – шикарный показатель.

В режиме яркой цветопередачи цветовой охват расширяется до уровня, даже несколько превосходящего стандарт DCI-P3. Гамма чуть повышается, но остается в норме – 2,23. Цветовая температура немного увеличивается – держится на уровне 7 000-7 100 К при эталоне в 6 500 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет уже 3,60 при верхней границе нормы в 3,00. В этом режиме цвета действительно более яркие и насыщенные, но менее точные.

Со звуком у HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) дела тоже обстоят прекрасно, как и с картинкой. В планшете установлено 4 динамика (поменьше, чем в MatePad Pro 13.2’’, но тоже очень солидно). Они громкие, с качественным звуком – смотреть фильмы, видео на стриминговых сервисах или даже слушать музыку без наушников приятно. Аналогового разъема для наушников при этом не предусмотрено, но при беспроводной передаче звука поддерживаются профили высокого разрешения, в том числе LDAC (aptX нет).

Аппаратная платформа на новом поколении MatePad Pro 12.2’’ обновилась – производитель, как обычно, ничего не сообщает по этому поводу, но, судя по всему, тут используется чипсет Kirin T92A – вариация на тему Kirin 9010/9020, чуть облегченная версия Kirin T92, которую мы видели на тринадцатидюймовой «прошке».

По неофициальной информации (и имеющимся у нас данным, полученным при помощи специализированного софта), платформа получила восьмиядерный центральный процессор с архитектурой ARM, разбитый на три кластера: одно ядро Taishan Big с частотой 2, 4 ГГц, три ядра Taishan Mid с частотой 2,0 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,6 ГГц. Ядра Taishan являются кастомными и, по всей видимости, многопоточными – как минимум софт определяет в этих кластерах не одно и три, а два и шесть ядер соответственно. По сравнению с Kirin T92 мы видим, что здесь чуть снижена частота главного ядра и ядер средней мощности, энергоэффективный кластер оставлен нетронутым. За графику отвечает ускоритель Maleoon 920. Платформа выполнена по 7-нанометровому техпроцессу. Основные инструкции поддерживаются, но, к примеру, Vulkan лишь версии 1.0, а трассировка лучей, судя по всему, не поддерживается – по крайней мере, бенчмарки, связанные с этим, не запускаются.

Уровень производительности неплохой, но с флагманскими планшетами Samsung и Apple на актуальных платформах собственного авторства (или старшей MediaTek) тягаться «мейтпад» не может. На самом деле, мощи ему хватает для беспроблемной работы системы и для качественной работы программ для рисования и офисных приложений. С воспроизведением контента тоже, естественно, нет проблем. Игры запустятся любые, но похвастать какими-то запредельными частотами в них планшет уже не сможет.

Результаты синтетических тестов HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025)

При этом троттлинг просто отсутствует – ресурсные тесты не выявили понижения частот вовсе, в то же время под нагрузкой планшет греется минимально, несмотря на тонкий корпус, огромный экран и прочие моменты, которые вроде бы указывали на потенциальные проблемы с тепловыделением.

HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) представлен в вариантах с накопителями стандарта UFS 3.1 объемом 256 или 512 Гбайт и неизменными 12 Гбайт оперативной памяти (LPDDR5). Слота расширения памяти нет, оперативка же забирает себе немного резервных гигабайтов у накопителя.

Беспроводные соединения: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/6/7 – полный набор), Bluetooth 5.2, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS. NFC нет, как и модуля мобильной связи, рассчитывать можно только на Wi-Fi. Да-да, в этом планшете нет сотового модуля, но есть навигация.

В MatePad Pro 12.2’’ (2025) впервые сразу за несколько поколений старших планшетов HUAWEI сменился набор камер. То есть сама комбинация неизменна – главный модуль со стандартным фокусным расстоянием + широкоугольный модуль. Но главная камера тут новая.

В ней используется теперь Quad Bayer-сенсор с разрешением 50 мегапикселей, с которым работает объектив светосилой ƒ/1,8 и автофокусом. Широкоугольная же камера неизменна — 8 мегапикселей, ƒ/2,2, автофокуса нет.

Но не могу сказать, что новый планшет снимает радикально лучше прошлого. Камере, как и прежде, не хватает динамического диапазона, ночью оба модуля почти беспомощны (хотя специализированный ночной режим может помочь), детализация днем неплохая, но она и раньше была ничего. Quad Bayer-модуль можно было бы эксплуатировать для получения «гибридного» зума, но его тут нет. Вместо этого есть десятикратный программный зум, фактически бесполезный – о качестве картинки говорить не приходится, его практическое применение я просто не представляю. Есть портретный режим, но без размытия фона, только с возможностью применять ретушь.

Так что в чем-то камера оказалась улучшена, а в чем-то уступает той, что была в прошлогодней «прошке».

Фронтальная камера здесь получила сенсор разрешением 8 Мп в сочетании с неавтофокусной оптикой светосилой ƒ/2,2. Она, как и прежде, умеет постоянно держать вас в кадре во время видеовызовов благодаря функции HUAWEI FollowCam. В остальном – только ухудшения (как ни странно): качество съемки стало ниже, чем раньше, исчезла опция размытия фона, а видео теперь можно снимать только в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду.

Приложение привычное – хорошо адаптированное под планшет, с широко расставленными, крупными значками, но с небольшим числом опций. Среди них отметим возможность снимать в разрешении 50 Мп (по умолчанию снимки на главную камеру делаются в разрешении 12,5 Мп), которая не слишком полезна, но для планшетов это экзотика, так что упоминаем.

В HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) установлен аккумулятор емкостью 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) – и с автономностью ситуация тут примерно та же, что и у предшественника. То есть все действительно здорово. Планшет в нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео с максимальной яркостью экрана и включенным Wi-Fi продержался более 11 часов, что для устройства такого формата очень много. В играх он садится быстрее, ну а в офисных приложениях, особенно если пригасить немного экран, спокойно может «жить» весь день.

В комплект поставки входит зарядное устройство HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт (20 В, 5 А), с помощью которого планшет можно полностью зарядить за 55 минут (подтверждаю, примерно так и есть). Добавлю, что адаптер получил сразу два разъема – USB Type-C и USB Type-A. Это позволяет использовать его как для смартфонов, так и для ноутбуков. Одновременно, впрочем, воткнуть два кабеля в адаптер и заряжать таким образом сразу два устройства нельзя. Беспроводная зарядка не поддерживается. Зато есть обратная проводная зарядка, можно использовать планшет с очень емкой батареей в качестве пауэрбанка.

HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ (2025) подтверждает свой элитарный статус, плавно развивая идеи, заложенные в прошлом, по-настоящему прорывном поколении. Сочетание энергоэффективного и при этом невероятно (для планшета) яркого «двойного» экрана, крупной батареи и в то же время очень тонкого корпуса повторено и здесь. Дополнено это обновленным чехлом с действительно крайне удобным держателем для стилуса (с возможностью его там же и заряжать!), более свежей аппаратной платформой и чуть посвежевшим дизайном. Упомянул бы еще новые камеры, но тут, как ни странно, новая «прошка» скорее уступает старой, несмотря даже на 50-мегапиксельный главный модуль.