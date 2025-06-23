Wildberries начнёт продавать SIM-карты под собственным брендом

Компания Wildberries намерена запустить собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO). В настоящее время ведутся переговоры со всеми операторами связи об условиях запуска. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в телекоммуникационных компаниях. Представители Wildberries от комментариев по данному вопросу отказались.

В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС и Т2 не уточнили, ведёт ли Wildberries с ними переговоры о запуске виртуального оператора связи на их сетях. При этом в «Вымпелкоме» сообщили, что компания видит большой потенциал в секторе MVNO и планирует расширять своё присутствие на этом рынке. По данным источника, «Вымпелком» планирует занять 25 % этого сегмента, тогда как на данный момент доля оператора составляет менее 1 %. В «Мегафоне» сообщили, что на сетях компании работает пять операторов MVNO, добавив, что компания «открыта к сотрудничеству». В МТС рассказали, что на сетях компании в 17 регионах работает «Т-Мобайл». Т2 также выразила готовность к сотрудничеству, добавив, что на сети компании работают более 25 операторов, а по итогу года 54 % всех абонентов MVNO обслуживают сети оператора.

По подсчётам агентства TelecomDaily, 40 % абонентов MVNO приходится на работающую на сетях «Мегафона» Yota, ещё 27 % — на «Т-Мобайл», использующего сети Т2 и МТС, 15 % — на РТК, использующего сети Т2, и 6 % — на «Сбермобайл» (сети Т2 и «Мегафона»). Всего же абонентская база в сегменте MVNO превышает 20 млн человек.

Любопытно, что все опрошенные участники рынка MVNO приветствуют появление нового игрока в этом сегменте, поскольку это стимулирует конкуренцию. В «Т-Мобайле» считают, что рост базы абонентов MVNO ускорится после вступления в силу в сентябре этого года закона о независимом арбитре (НИЦ «Телеком»), поскольку это упростит перенос номеров. В Yota сообщили, что компания не намерена менять стратегию развития из-за появления на рынке нового игрока.

По мнению директора департамента телекоммуникационных сервисов J’son & Partners Consulting Кирилла Кучерова, через пять–шесть лет абонентская база MVNO Wildberries может быть сопоставима с базой «Т-Мобайла», то есть составить около 6 млн абонентов — при условии предложения привлекательного для абонентов продукта. Он считает, что если Wildberries не сможет привлечь аудиторию продуктом или недостаточно вложит средств в маркетинг, то преуспеть на конкурентном рынке MVNO не удастся. Он также добавил, что, вероятнее всего, компания запустит виртуального оператора связи на сетях Т2.