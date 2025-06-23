Сегодня 23 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Грядущие раскладушки Samsung Galaxy Z Fl...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Грядущие раскладушки Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE показались на качественных изображениях

В интернете появились новые рендеры раскладушек Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE, которые, как ожидается, будут представлены 9 июля вместе со складным смартфоном Galaxy Z Fold7 и рядом других устройств на мероприятии Samsung Unpacked. Новые изображения, опубликованные известным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass), дают лучшее представление о грядущих новинках южнокорейского производителя, сообщает ресурс GSMArena.com.

Samsung Galaxy Z Fold7. Источник изображений: Evan Blass

Samsung Galaxy Z Fold7. Источник изображений: Evan Blass

Смартфон Galaxy Z Flip7 показан в чёрном (Jet Black), синем (Blue Shadow) и красном (Coral Red) цветах, которые, по информации GSMArena.com, станут основными официальными цветовыми вариантами устройства. Возможно, на Samsung.com также появятся эксклюзивные расцветки, однако официальной информации об этом пока нет.

Судя по рендерам, главным изменением в дизайне Z Flip7 стал обновлённый внешний экран крышки, который теперь охватывает всю поверхность панели, включая вырезы под две камеры и светодиодную вспышку. Согласно слухам, Flip7 получит 4-дюймовый внешний экран Super AMOLED, тогда как у предшественника его диагональ составляла 3,4 дюйма.

Samsung Galaxy Z Fold7 FE

Samsung Galaxy Z Fold7 FE

Модель Flip7 FE, в свою очередь, сохраняет дизайн Z Flip6 с 3,4-дюймовым внешним экраном. Смартфон будет доступен в чёрном и белом цветовых вариантах. По слухам, обе модели будут построены на базе флагманского процессора Samsung Exynos 2500, изготовленного по 3-нм техпроцессу с транзисторами GAA.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung запустит собственную систему оповещения о землетрясениях с функциями, которых нет у Google
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах
Слабые продажи Samsung Galaxy S25 Edge заставили Samsung менять планы на будущее
Сверхтонкий складной смартфон Honor Magic V5 показался на живых фото
Представлен Vivo X200 FE — компактный флагман с батареей на 6500 мА·ч и дизайном iPhone
Отечественный телеком стал донором средств для законодательных инициатив, пожаловались операторы связи
Теги: samsung, складной смартфон
samsung, складной смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Самый зоркий телескоп на Земле начал изучать вселенную — опубликованы первые впечатляющие снимки
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
В России появилась киберспортивная команда Team Yandex по Dota 2, но планы «Яндекса» куда шире
Единственный смартфон Made in USA: Liberty Phone шокирует ценой и характеристиками
CD Projekt Red отложила следующее крупное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 не выйдет 26 июня
Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней 10 мин.
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех 12 мин.
Фольклорный хоррор «Лихо одноглазое» от создателей «Чёрной книги» получил дату выхода в Steam и новый трейлер 50 мин.
Календарь релизов — 23 – 29 июня: Death Stranding 2 и System Shock 2: 25th Anniversary Remaster 3 ч.
Dune: Awakening установила рекорд по скорости продаж для Funcom — более 800 тысяч смертей от Шаи-Хулуда и другие достижения игроков 3 ч.
Broadcom представила VMware Cloud Foundation 9 — основу основ для современного частного облака 7 ч.
Разработчики российского MMO-шутера Pioner раскрыли, как будут улучшать игру по итогам тестирования в Steam 9 ч.
На вершине успеха: кооперативная игра Peak от авторов Content Warning и Another Crab's Treasure покорила Steam и стала хитом продаж 10 ч.
«История выглядит намного мрачнее, чем я думал»: сюжетный трейлер Borderlands 4 удивил игроков 11 ч.
Team Vitality стала чемпионом Blast.tv Austin Major 2025 — это уже седьмая подряд победа команды на крупных турнирах по Counter-Strike 2 в 2025 году 11 ч.
Lenovo выпустила самый передовой хромбук — с ИИ-функциями Google и 3-нм процессором MediaTek Kompanio Ultra 910 37 мин.
Лунная пыль менее вредна, чем смог земных мегаполисов, выяснили учёные 2 ч.
Грядущие раскладушки Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE показались на качественных изображениях 2 ч.
Сверхтонкий складной смартфон Honor Magic V5 показался на живых фото 3 ч.
Ракета Atlas V вывела на орбиту вторую партию интернет-спутников Amazon Project Kuiper 3 ч.
Представлен Vivo X200 FE — компактный флагман с батареей на 6500 мА·ч и дизайном iPhone 4 ч.
Вышли подробные обзоры Nintendo Switch 2 — в целом хорошо, но экран мог бы быть получше 4 ч.
SK hynix выпустит кастомную HBM4E-память для NVIDIA, Microsoft и Broadcom 5 ч.
3data модернизировала московский ЦОД «М8», добавив мощности для колокейшн-клиентов 6 ч.
Отечественный телеком стал донором средств для законодательных инициатив, пожаловались операторы связи 8 ч.