Грядущие раскладушки Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE показались на качественных изображениях

В интернете появились новые рендеры раскладушек Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE, которые, как ожидается, будут представлены 9 июля вместе со складным смартфоном Galaxy Z Fold7 и рядом других устройств на мероприятии Samsung Unpacked. Новые изображения, опубликованные известным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass), дают лучшее представление о грядущих новинках южнокорейского производителя, сообщает ресурс GSMArena.com.

Смартфон Galaxy Z Flip7 показан в чёрном (Jet Black), синем (Blue Shadow) и красном (Coral Red) цветах, которые, по информации GSMArena.com, станут основными официальными цветовыми вариантами устройства. Возможно, на Samsung.com также появятся эксклюзивные расцветки, однако официальной информации об этом пока нет.

Судя по рендерам, главным изменением в дизайне Z Flip7 стал обновлённый внешний экран крышки, который теперь охватывает всю поверхность панели, включая вырезы под две камеры и светодиодную вспышку. Согласно слухам, Flip7 получит 4-дюймовый внешний экран Super AMOLED, тогда как у предшественника его диагональ составляла 3,4 дюйма.

Модель Flip7 FE, в свою очередь, сохраняет дизайн Z Flip6 с 3,4-дюймовым внешним экраном. Смартфон будет доступен в чёрном и белом цветовых вариантах. По слухам, обе модели будут построены на базе флагманского процессора Samsung Exynos 2500, изготовленного по 3-нм техпроцессу с транзисторами GAA.