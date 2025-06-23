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Фольклорный хоррор «Лихо одноглазое» от создателей «Чёрной книги» получил дату выхода в Steam и новый трейлер

Разработчики из пермской студии Morteshka, известной по приключенческой карточной игре «Чёрная книга» (Black Book), объявили дату выхода своего мистического хоррора от первого лица «Лихо одноглазое» (One-Eyed Likho).

Источник изображений: Morteshka

Источник изображений: Morteshka

Напомним, премьера «Лиха одноглазого» планировалась в 2024 году, однако впоследствии релиз перенесли на 2025-й: игра ожидалась не раньше прошедшей весны, а в мае разработчики уточнили, что речь идёт про лето.

Как стало известно, «Лихо одноглазое» поступит в продажу 28 июня 2025 года эксклюзивно для Steam. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером (см. прикреплённое видео ниже).

«Лихо одноглазое» создаётся по мотивам одноимённой русской народной сказки. По сюжету не знавший бед кузнец, «хорошенько» выпив, решает поискать себе лихо — и находит. В мире игры Лихо — это воплощение злой доли и несчастий.

Игрокам предстоит сбежать от своего злого рока и узнать истину, исследуя окружение на предмет подсказок, решая головоломки с помощью спичечного коробка и освещая им путь во мраке.

Обещают захватывающее путешествие по сказочным царствам, странный мир забытых преданий в формате 4:3, чёрно-белую стилистику, фольклорный хоррор и полную поддержку русского языка (интерфейс, субтитры, озвучка).

Скоротать ожидание до релиза «Лиха одноглазого» поможет демоверсия (рассчитана на 20−30 минут), обновлённая для июньского «Играм быть» в Steam. Хотя фестиваль уже закончился, демо до сих пор доступно.

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Теги: лихо одноглазое, one-eyed likho, morteshka, хоррор
лихо одноглазое, one-eyed likho, morteshka, хоррор
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