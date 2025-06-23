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Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней

Компания Microsoft внесла важное изменение в функцию восстановления системы в Windows 11. Начиная с июня 2025 года, после установки обновления для версии 24H2, точки восстановления будут храниться не более 60 дней вместо прежних 90. Об этом сообщается в описании раздела «Восстановление системы» на официальной странице поддержки Microsoft.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Таким образом, как отмечает издание PCWorld, пользователи больше не смогут использовать резервные копии, созданные более двух месяцев назад, что может затруднить откат системы в случае серьёзных сбоев. Также указано, что это ограничение будет распространяться и на будущие версии Windows 11, включая ожидаемую осенью версию 25H2.

Нововведение затронет только тех пользователей, которые полагаются на автоматическое создание точек восстановления перед установкой обновлений. Поскольку теперь система будет удалять старые точки раньше, чем обычно, рекомендуется вручную чаще сохранять актуальное состояние ОС.

Чтобы создать точку восстановления вручную, необходимо открыть меню поиска Windows и ввести слово «восстановление» (или recovery), затем выбрать пункт «Создать точку восстановления». В открывшемся окне на вкладке «Защита системы» следует нажать «Настроить», включить опцию «Включить защиту системы» и подтвердить выбор. После этого можно сразу создать новую точку, присвоив ей уникальное имя — например, дату сохранения, чтобы в дальнейшем было проще найти нужную запись.

Источник изображения: windowslatest.com

Источник изображения: windowslatest.com

Тем не менее, система по-прежнему будет создавать точку восстановления перед установкой обновлений, но теперь она будет доступна только в течение 60 дней. То есть, если проблема в ОС проявится спустя более двух месяцев после обновления, откатить систему к предыдущему состоянию будет уже невозможно.

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Теги: microsoft, windows 11
microsoft, windows 11
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