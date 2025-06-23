Yeston выпустила компактную GeForce RTX 5060 Cute Pet с милым оформлением

Компания Yeston выпустила видеокарту GeForce RTX 5060 в исполнении Cute Pet. Новинка выполнена в компактном форм-факторе Mini-ITX и оснащена системой охлаждения с одним вентилятором. Это уже третье поколение видеокарт GeForce RTX, для которых производитель использует один и тот же дизайн кулера. Ранее Yeston выпускала в серии Cute Pet модели RTX 3060 LHR и RTX 4060.

Модель GeForce RTX 5060, как и RTX 3060 LHR, а также RTX 4060 Cute Pet, выпускавшиеся до неё, не похожи на версию GeForce RTX 4060 Ti Cute Pet с двумя вентиляторами, чья система охлаждения напоминает мордочку кошки. Здесь используется стандартный угловатый кожух.

Система охлаждения GeForce RTX 5060 Cute Pet включает 87-мм вентилятор и радиатор с тремя 6-мм тепловыми трубками. RGB-подсветка отсутствует. Для графического процессора с 3840 ядрами CUDA заявлена Boost-частота 2497 МГц. Карта оснащена 8 Гбайт видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с на контакт и 128-битной шиной. Энергопотребление новинки составляет 145 Вт, дополнительное питание подаётся через 8-контактный разъём PCIe. Производитель рекомендует использовать блок питания мощностью не менее 550 Вт.

GeForce RTX 5060 Cute Pet появилась в продаже в Китае по цене 2649 юаней (~$369), что примерно на 6 % выше рекомендованной стоимости RTX 5060 для этого рынка. Однако карта пока отсутствует в наличии, и магазины не указывают сроков начала поставок.