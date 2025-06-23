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«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда

Группа компаний «Леста Игры», отвечающая за разработку и оперирование сетевых боевиков «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, прокомментировала недавний переход во владение Росимущества.

Источник изображений: «Леста Игры»

Источник изображений: «Леста Игры»

Напомним, 3 июня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, признав экстремистским объединение владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскав 100 % долей студии в доход государства.

В «Леста» с вердиктом были «в корне не согласны» и собирались подать апелляцию, однако уже 11 июня компания перешла под контроль Росимущества. С тех пор об инициативе студии по оспариванию решения суда ничего слышно не было.

В опубликованном 23 июня для пользователей своих соцсетей сообщении «Леста Игры» обратилась к игрокам с целью «успокоить всех, кто переживает за "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest».

«С нами всё в порядке! Наша команда работает в штатном режиме, состав не изменился, все на своих местах, а игры — в надёжных руках. Мы временно переходим под управление Росимущества», — заверила «Леста Игры».

Сопровождавшее обращение «Лесты» изображение

Сопровождавшее обращение «Лесты» изображение

Следующим этапом для «Лесты» станет апелляция. Компания всё ещё намерена обжаловать решение признать Хатажаева участником экстремистского объединения и вернуть ему доли компаний, входящих в состав ГК «Леста Игры».

«Мы, как и всегда, открыты, прозрачны и готовы к новым подвигам вместе с вами! Спасибо за вашу поддержку и доверие — продолжаем держать курс на крутые обновления!» — не унывают в «Леста Игры».

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Теги: мир танков, мир кораблей, леста игры, судебные разбирательства
мир танков, мир кораблей, леста игры, судебные разбирательства
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