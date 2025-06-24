Huawei выпустит раскладушку Pocket 2 Premium Edition, который будет дешевле оригинала

Компания Huawei готовит к выпуску складной смартфон Pocket 2 Premium Edition. Производитель подтвердил это на своей странице в социальной сети Weibo. Компания не раскрыла подробные технические характеристики устройства, но сообщила его стоимость, цветовые варианты и дату выпуска.

Известно, что Pocket 2 Premium Edition будет предлагаться в двух конфигурациях: с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти стоимостью 5499 юаней (около $766) и с 512 Гбайт постоянной памяти стоимостью 5999 юаней (около $835). Примечательно, что новинка будет на 2000 юаней ($279) дешевле оригинальной модели Pocket 2, выпущенной в прошлом году и предлагавшейся на старте продаж от 7499 юаней ($1045). Это весьма странно, особенно учитывая, что Premium-версия должна предложить более передовые характеристики. Устройство будет доступно в цветах Tahitian Gray (серый), Rococo White (белый), Purple (фиолетовый) и Black (чёрный). В этих же цветах предлагается оригинальная модель Pocket 2.

Huawei не подтверждала изменений в технических характеристиках устройства, но более ранние слухи приписывали модели Pocket 2 Premium Edition процессор Kirin 9020A, который, как ожидается, обеспечит на 35 % более высокую производительность по сравнению с Kirin 9000s, который используется в обычной модели Pocket 2. Так ли это на самом деле, можно будет узнать 26 июня, когда смартфон официально поступит в продажу.

Также предполагается, что остальные характеристики устройства останутся без изменений. Устройство предложит 6,79-дюймовый складывающийся OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и вспомогательный внешний OLED-экран размером 1,15 дюйма. Набор камер будет состоять из 50-Мп основного сенсора с оптической стабилизацией, широкоугольной 12-Мп камеры, 8-Мп телефотомодуля и 2-Мп гиперспектрального модуля, а в верхней части основного экрана будет располагаться глазок 10,7-Мп камеры.

Устройство получит операционную систему HarmonyOS 4.0, батарею на 4520 мА·ч с поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, а также защиту от воды по стандарту IPX8. Кроме того, Pocket 2 Premium Edition предложит поддержку спутниковой связи Beidou.

За пределами Китая новинка не ожидается.