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Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p

Пользователи стриминговой платформы Twitch из России сообщают, что максимально доступное качество многих трансляций снизилось до 720p. Ранее сервис предоставлял возможность просмотра стримов с разрешением 1080p.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin / unsplash.com

Источник изображения: Caspar Camille Rubin / unsplash.com

По данным источника, при взаимодействии с Twitch из России многие трансляции действительно больше недоступны в более высоком качестве. Если запускать те же трансляции из какой-либо другой страны, такого ограничения нет.

Отмечается, что трансляции некоторых стримеров всё ещё доступны для россиян в формате 1080p. По какой причине качество трансляций на некоторых каналах снизилось до 720p, а на других осталось прежним, на данный момент неизвестно. Официальные представители платформы пока никак не комментируют данный вопрос.

Ранее в этом году на Twitch появилась возможность просмотра некоторых трансляций в качестве 1440p. На данный момент эта функция доступна только в некоторых странах, в том числе в США, Канаде, Японии и др. На территории РФ и стран ближнего зарубежья такая возможность отсутствует.

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В Twitch прокомментировали сложившуюся ситуацию, объяснив снижение качества трансляций растущими издержками:

«Поскольку мы продолжаем служить нашему сообществу по всему миру, для нас важно, чтобы мы делали это экономически эффективным способом. Стремясь справиться с меняющимися затратами, качество прямых трансляций в России было скорректировано до 720р»

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Теги: twitch, стриминг, трансляция
twitch, стриминг, трансляция
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Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p
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