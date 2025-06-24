Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Samsung подтвердила презентацию Unpacked...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов

Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked в Нью-Йорке 9 июля в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Приглашение компании на мероприятие сопровождается анимацией, демонстрирующей силуэт складного смартфона. В завершающей части появляется надпись: Ultra Unfolds.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

В рамках презентации вендор, как ожидается, анонсирует новые складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Также ожидается дебют смарт-часов Galaxy Watch8, не исключён и анонс других новинок, в частности, смартфонов Fold7 Ultra и Flip7 FE. Наблюдать за презентацией Galaxy Unpacked в режиме онлайн можно будет на YouTube-канале Samsung.

Как обычно, Samsung предлагает покупателям небольшой стимул, чтобы зарезервировать новинку для предварительного заказа. Речь идёт о бонусе в размере $50, которые можно будет использовать в интернет-магазине Samsung. Например, эта сумма покроет часть стоимости чехла для складного смартфона, приобрести который для Galaxy Z Fold 6 сейчас на сайте компании можно по цене от $85 до $100.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung заманивает инженеров на американские фабрики огромными зарплатами — в 1,5–2 раза выше, чем у Intel и TSMC
Грядущие раскладушки Samsung Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE показались на качественных изображениях
Samsung запустит собственную систему оповещения о землетрясениях с функциями, которых нет у Google
Huawei выпустит раскладушку Pocket 2 Premium Edition, которая будет дешевле оригинала
Сверхтонкий складной смартфон Honor Magic V5 показался на живых фото
Представлен Vivo X200 FE — компактный флагман с батареей на 6500 мА·ч и дизайном iPhone
Теги: galaxy unpacked, samsung, смартфоны
galaxy unpacked, samsung, смартфоны
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p
Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
CD Projekt Red отложила следующее крупное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 не выйдет 26 июня
В MIT придумали бустер для CPU и GPU — крошечный дискретный GaN-транзистор «дайлет»
Великобритания заставит Google ослабить контроль над своим поисковиком 22 мин.
GSC Game World подтвердила дату выхода следующего крупного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 35 мин.
Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована 2 ч.
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой 5 ч.
Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp 13 ч.
«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда 13 ч.
Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов» 14 ч.
Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней 15 ч.
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех 15 ч.
Фольклорный хоррор «Лихо одноглазое» от создателей «Чёрной книги» получил дату выхода в Steam и новый трейлер 15 ч.
Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов 25 мин.
Китай пообещал сотню прорывов в сфере ИИ, сопоставимых с выходом DeepSeek 59 мин.
Samsung заманивает инженеров на американские фабрики огромными зарплатами — в 1,5–2 раза выше, чем у Intel и TSMC 2 ч.
Процессор в составе новейшего ноутбука Huawei MateBook Fold выпускается по прежней 7-нм технологии 4 ч.
Владельцы «параллельно ввезённых» машин Lixiang до конца июня могут бесплатно получить мастер-аккаунт в РФ 7 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) на платформе Core Ultra второго поколения 10 ч.
Акции Tesla подскочили на 8 % после запуска роботакси в Техасе 12 ч.
Huawei выпустит раскладушку Pocket 2 Premium Edition, которая будет дешевле оригинала 12 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование Zalman P40 Prism White: корпус-призма 12 ч.
Yeston выпустила компактную GeForce RTX 5060 Cute Pet с милым оформлением 13 ч.