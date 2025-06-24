Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов

Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked в Нью-Йорке 9 июля в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Приглашение компании на мероприятие сопровождается анимацией, демонстрирующей силуэт складного смартфона. В завершающей части появляется надпись: Ultra Unfolds.

В рамках презентации вендор, как ожидается, анонсирует новые складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Также ожидается дебют смарт-часов Galaxy Watch8, не исключён и анонс других новинок, в частности, смартфонов Fold7 Ultra и Flip7 FE. Наблюдать за презентацией Galaxy Unpacked в режиме онлайн можно будет на YouTube-канале Samsung.

Как обычно, Samsung предлагает покупателям небольшой стимул, чтобы зарезервировать новинку для предварительного заказа. Речь идёт о бонусе в размере $50, которые можно будет использовать в интернет-магазине Samsung. Например, эта сумма покроет часть стоимости чехла для складного смартфона, приобрести который для Galaxy Z Fold 6 сейчас на сайте компании можно по цене от $85 до $100.