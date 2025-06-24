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Xiaomi представила смартфон Poco F7 на чипе Snapdragon 8s Gen 4 всего за $399

Компания Xiaomi представила смартфон Poco F7, который стал дополнением к моделям Poco F7 Ultra и Poco F7 Pro, поступившим в продажу в марте этого года. Также в честь сотрудничества с Qualcomm выйдет версия Poco F7 Cyber Silver Edition с логотипом Snapdragon на задней панели, символизирующим «слияние взрывной производительности с выразительным дизайном».

Смартфон Poco F7 основан на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8s Gen 4, выполненном по 4-нм техпроцессу, и набрал в бенчмарке AnTuTu более 2 млн баллов. Отвод тепла от компонентов обеспечивается эффективной системой охлаждения 3D Dual-Channel IceLoop с усовершенствованной испарительной камерой площадью 6000 м², самой крупной среди устройств серии Poco F. Объём оперативной памяти составляет 12 Гбайт, флеш-накопителя — 256 или 512 Гбайт.

Poco F7 оснащён 6,83-дюймовым 1.5K-дисплеем (2772 × 1280 пикселей) с частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 3200 кд/м², поддержкой ШИМ-регулировки яркости с частотой 3840 Гц и цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей поддерживает технологию Sunlight Display 4.0 от Poco, которая повышает контрастность в реальном времени для ярких и точных визуальных эффектов, а также Wet Touch Display 2.0, обеспечивающую поддержку управления функциями с помощью касаний влажными пальцами. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly свидетельствуют о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов, что снижает нагрузку на глаза даже во время длительных сеансов. Дисплей защищен от царапин с помощью покрытия Corning Gorilla Glass 7i.

Запечатлеть памятные моменты поможет основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма с оптической стабилизацией изображения. Poco F7 предлагает универсальные фокусные расстояния 26, 35 и 52 мм с поддержкой функций UltraSnap и Live Photo для более качественной съёмки. Новая ИИ-функция AI Beautify дополнительно повышает качество изображения, улучшая тон, четкость, контрастность и уровни яркости, предлагая больше детализации всех сцен без чрезмерной обработки. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 90 Вт, обеспечивающую восполнение заряда до 80 % всего за 30 минут. Также смартфон поддерживает обратную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS 2. Технология WildBoost Optimization 4.0 обеспечивает дополнительные улучшения в играх с поддержкой 1.5K Super Resolution и Smart Frame Rate до 120 кадров в секунду в популярной игре Genshin Impact.

По защите от влаги и пыли Poco F7 соответствует стандарту IP68. Как сообщает производитель, усиленная структура обеспечивает прочность на изгиб до 70 кг. Спецификации смартфона также включают стереодинамики и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев для разблокировки.

Poco F7 доступен в чёрном, белом и серебристом цветах. Цена новинки будет начинаться с отметки в $399 за версию с 256 Гбайт, тогда как за модификацию с вдвое большим хранилищем придётся отдать $449. Xiaomi отмечает, что в первое время новинка будет продаваться со скидкой по цене от $339.

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Теги: xiaomi, poco, смартфон
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Xiaomi представила смартфон Poco F7 на чипе Snapdragon 8s Gen 4 всего за $399
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