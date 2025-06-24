Windows 11 позволит перемещать индикаторы громкости и яркости

Microsoft тестирует новую возможность интерфейса Windows 11, которая позволяет перемещать всплывающие индикаторы, такие как громкость и яркость экрана, в верхнюю левую или центральную область дисплея. Эта функция появилась в свежей предварительной сборке Windows 11 на канале Dev. Сборка также включает новую домашнюю страницу Recall, где сохранены снимки активности, а также приложения и сайты, которые пользователь открывал за последние сутки.

В настоящее время Windows 11 отображает индикаторы громкости, яркости и режима полёта в нижней центральной части экрана. Начиная с последней сборки на канале Dev, пользователь имеет возможность самостоятельно выбирать расположение этих элементов интерфейса. Однако разместить их в верхнем правом углу дисплея не получится, предположительно, потому, что у окон, развёрнутых на весь экран там находятся кнопки сворачивания, разворачивания и закрытия приложений.

Наряду с изменениями интерфейса индикаторов Microsoft также начала тестирование новой домашней страницы Recall. «Новая домашняя страница выводит на первый план вашу недавнюю активность и часто используемый контент, позволяя вам легко вернуться к предыдущим задачам», — сообщил представитель Microsoft. Страница Recall показывает недавние снимки активности пользователя, а также основные приложения или сайты, которые использовались за последние 24 часа.

Страница Recall также получила новую панель навигации с левой стороны, которая позволяет быстро переключаться между новым интерфейсом и функцией Timeline для прокрутки всех снимков активности пользователя. Эти изменения должны появится в стабильной версии Windows 11 в ближайшие месяцы.