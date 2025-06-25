«ОНИКС БУКС» выпустила компактный ридер «Васко Да Гама 5» с дисплеем E Ink и ценой 17 990 рублей

Компания «МакЦентр» объявила о старте продаж нового устройства для чтения электронных книг от «ОНИКС БУКС». Речь об обновлённой модели базового уровня «Васко Да Гама 5» с 6-дюймовым экраном E Ink, улучшенной аппаратной начинкой и современным программным обеспечением. Устройство уже доступно в России по цене 17 990 рублей.

Новая модель продолжает серию компактных ридеров и выделяется обновлённым дисплеем E Ink Carta 1200 с подсветкой MOON Light 2 c регулировкой цветовой температуры. Разрешение экрана составляет 1024 × 758 пикселей (212 ppi), а технология SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при перелистывании страниц.

«Васко Да Гама 5» работает на базе восьмиядерного процессора с частотой 2 ГГц, оснащена 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти, с возможностью расширения с помощью карт microSD. Поддерживаются Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, а также проводное подключение через USB-C с поддержкой OTG. Кроме того, ридер оснащён разъёмом для наушников и микрофоном для голосовых заметок.

Устройство работает под управлением Android 11, поддерживает установку приложений из Google Play и RuStore, а также поставляется с предустановленным приложением «Яндекс Книги» с доступном к более чем 200 000 книг и комиксов. Встроенные функции включают аудиоплеер, поддержку Text-To-Speech (озвучивание текста), переводчики, а также полноценный AI-помощник. Последний может рассказать о книге, составить список дел, написать короткий текст по заданной теме или ответить на вопрос.

Особое внимание уделено пользовательским функциям: появился детский режим с ограничениями по контенту и времени чтения, поддержка кастомных системных шрифтов и возможность трансляции экрана на другие устройства. Новая библиотека OReaderX позволяет отмечать прочитанные книги, фильтровать контент, работать с сериями и даже выбирать случайную книгу из коллекции. Поддерживаются все самые популярные форматы электронных книг и других файлов.

«ОНИКС БУКС Васко Да Гама 5» выпускается в белом пластиковом корпусе, весит всего 182 грамма и комплектуется кабелем USB и кратким руководством пользователя. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мА·ч, чего, по заверениям производителя, должно хватать на длительное чтение без подзарядки.

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