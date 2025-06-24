Выяснилась причина крушения частного японского лунного модуля Resilience — подвёл лазерный дальномер

Японская компания ispace завершила расследование причин аварии лунного модуля Resilience. Попытка посадки, предпринятая 5 июня, завершилась сокрушительным падением аппарата и образованием кратера диаметром 16 метров. По мнению комиссии, причиной крушения стал неисправный лазерный дальномер, который не смог своевременно определить высоту над поверхностью Луны.

Первый модуль компании ispace, отправленный на Луну, также потерпел крушение при попытке посадки в 2023 году. Тогда расследование показало, что проблема заключалась в программном обеспечении, которое ошибочно рассчитало высоту: аппарат находился на высоте 5 км, тогда как система считала, что он завис прямо над поверхностью. Всё топливо было израсходовано на «зависание», и на саму посадку его уже не хватило.

После аварии 5 июня 2025 года специалисты компании первым делом проверили программное обеспечение и бортовой компьютер — никаких неполадок выявлено не было. Затем начались проверки вспомогательных систем, включая лазерный дальномер. Выяснилось, что прибор провёл первое измерение высоты лишь на удалении 900 метров от поверхности Луны, хотя серия предпосадочных замеров должна была начаться с высоты 3000 метров. Из-за опоздания система не успела снизить скорость до безопасного уровня. Последнее зафиксированное измерение было выполнено на высоте 192 метра, при этом скорость снижения составляла всё ещё критические 42 м/с.

Проверка не выявила нарушений при установке дальномера. На его работу могли повлиять условия полёта, низкая отражательная способность лунной поверхности или иные факторы. Чтобы избежать повторения ошибки, компания сменит поставщика лазерных дальномеров. Примечательно, что в первой миссии использовалось устройство другого производителя, но тот прекратил выпуск таких приборов. Новому дальномеру уделят повышенное внимание, включая более строгие тесты — это потребует дополнительных вложений в размере около $10 млн.

Все эти меры должны обеспечить успех двух следующих миссий ispace, запуск которых запланирован на 2027 год.